Szent György-hegy Matiné – kicsiknek és nagyoknak, déltől napnyugtáig

Sokak kedvence lett az elmúlt években a Szent György-hegy HAJNALIG kistestvére, a szeptember eleji Szent György-hegy MATINÉ, ahol déltől napnyugtáig lehet barangolni, finom borokat és falatokat kóstolni, beszélgetni, árnyékban ejtőzni. Szeptember 6-án idén is egész napos laza együttléttel készülnek a Szent György-hegy pincéi, szám szerint 16-an: a kertek és teraszok amolyan nyitott pince jelleggel várnak mindenkit.

Lesznek borkóstolók, piknik, fűben ülés, kis koncertek, tűzshow, és azon se lepődj meg, ha egy gólyalábas lépdel melletted, vagy hatalmas szappanbuborékokat fúj a szél!

Érkezz családdal, barátokkal, kettesben, és járd be a hegyet!

// Szent György-hegy MATINÉ 2025. szeptember 6.

// Szent György-hegy HAJNALIG 2026. június 6.

„Nagyon megszerettük ezt a napközbeni eseményt, igazi közösségi program született. A szüret izgalma pedig csak hozzáad a hangulathoz: ilyenkor azért a szokásosnál nagyobb a felfordulás a hegyen, traktorok, szüretelőládák, erjedő must szaga a levegőben…lehet, hogy pár helyen bele is kóstolhattok. Idén 15+1 helyszínnel indulunk neki a napnak: az egész napos együttlétet egy „after” bulival is lehet majd folytatni a hegy aljában. Szponzorunk a HelloParks, nekik köszönhetően egész nap bele lehet futni a zsonglőreinkbe, akik este pedig tűzshow-val zárják a napot a kápolnánál” – mondja Budavári Dóra, aki összefogja a programokat.

Lesznek gyerekprogramok például legózás a fa alatt, miközben a szülők fröccsözhetnek, kis akusztikus koncertek, de le lehet ülni társasozni, kártyázni, vagy neki lehet indulni egy jóízű sétának is a kellemes indián nyárban. A szervezők mindenkinek szívből ajánlják, akik elsősorban a borok és a chillezés kedvéért jönnének: szeptember 6-án nagyobb tér lesz kóstolni, megismerkedni a pincészetek tételeivel is.

A részvételhez nem kell előzetesen regisztrálni, a helyszínek bármelyikén hozzá lehet jutni a kóstolópohárhoz 3000 forintért, mellyel a rendezvényt is támogatjátok. – Összesen 1000 pohárral készülnek, de amúgy is érdemes már időben érkezni.

Töltsd a napot a hegyen, és persze hozz magaddal családot, barátokat! Társasozás, teke, falatok a Zöldülő teraszon, kóstolás a Hóbor Pincénél, natúr borok a Bencze Birtok teraszán, koncert a Szászi Birtokon, asztalitenisz és hinta persze borral a kézben a Horváth Pincénél, gyerekeknek legózás, zsonglőr játszóház, nagyoknak borok és élményfestés a Borbolt a völgyben kertjében, nemzetközi tételek La Llama Lounge teraszán, panoráma és piknik a Killer Pincénél, pezsgő és vörösborok a 2HA teraszán, finom borok és ételek a Pál Pincénél, jó zenék és vega falatok a Pap Wines lakáséttermében, családias hangulat a Molnár Pincénél, koncert és kóstolás a Pláne Badacsony borterasz helyszínén, harmonikás a Boksay Pince teraszán, jó beszélgetések és borok Palkó Zsoltiéknál, 8:30-kor tűzshow a kápolnánál.

Utána pedig nézzetek be a Gilvesy B-üzembe! Ez a Szent György-hegy MATINÉ!

Event : https://fb.me/e/5MaJ556fE

www.szentgyorgyhegyhajnalig.com

Sajtóközlemény/Felvidék.ma