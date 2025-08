A világot jelentő zene Kalotaszeg szívében

Tizedik alkalommal rendezték meg a Hagyományok Háza és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány szakmai partnerségében Szarka-telken az immár igazi rangot jelentő Méra World Music Fesztivált. A programsorozat különleges zenei csemegéket kínált, s egyben közösségformáló szerepe is jelentős.

A Méra Világzenei Csűrfesztivált idén július 31. és augusztus 3. között rendezték. A rangos programsorozatra immáron tizedik alkalommal került sor. A jubileumot a szervezők egy új portával tették emlékezetessé, ahol kora délutánonként az ifjúsági zenészek seregszemléjére érkezett együttesek mutatkozhattak be.

„Kalotaszeget megmutatni a világnak és a világot Kalotaszegnek” – idézi a programsorozat mottóját Varga Zoltán László, a fesztivál egyik főszervezője. „Ennek tükrében a helyi kultúra, a helyi népzene és táncok különleges hangsúlyt kaptak.

A pénteki nap középpontjában például a Kárpát-medencei autentikus népzene állt, s az esti táncház-talpalávalót több zenekar is húzta. A rangos esemény jelentőségét mutatja, hogy Ausztráliától Mexikóig érkeztek fellépők.”

A rendezvény megálmodói – a porták befogadóképességére való tekintettel – továbbra is egy átlátható fesztiválban gondolkodtak, ennek függvényében limitált számú, ezer jegy állt naponta az érkezők rendelkezésére. Az időjárás is kegyes volt a résztvevőkhöz, a négy nap fergeteges hangulatban telt el.

A jeles eseményen a társkultúrák is helyet kaptak, példa erre az a fotókiállítás, aminek anyagát a helyiek archívumaiból, magánszemélyek gyűjtéseiből válogatták össze. A tárlat a mérai zenészek előtt tisztelgett, s nekik állított méltó emléket. A gazdag gyerekprogrammal a szervezők az „utánpótlásra” is gondoltak.

A Fesztiválnak természetesen visszatérő vendégei is voltak, a teljesség igénye nélkül itt említhetjük az Üsztürü zenekart, valamint a Buda Folk Bandet, az utóbbi banda már az első Fesztiválon is bemutatkozott, s az ünnepi alkalomra állt ismét össze.

Becske Adrienn, a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja munkatársa Viskről érkezett, s még a fellépésük előtt így összegezte benyomásait: „Tanítványaimmal, a Viski Folkműhelyből második alkalommal érkeztünk Kalotaszegre. A tavalyi sikeres fellépésünknek köszönhetően idén is meghívást kaptunk. A fiataloknak – ismerve az otthoni körülményeket, s a nyomasztó légkört – igazi ünnep ez a Fesztivál, ahol sok baráttal és távolba szakadt ’földivel’ is tudnak találkozni. A koncertek és a szakmai képzések tovább gazdagítják az élményeket. Minden nap szorgosan próbálunk, s a legutolsó napon mutatkozunk be szatmári, viski, dobronyi, szilágysági zenei összeállítással, de – a vendéglátók tiszteletére – kalotaszegi válogatás is szerepel a műsorunkban.”

