Megújul a tornaljai városháza

A tornaljai önkormányzat székhelye, a történelmi városháza épülete közel egy évszázada épült. A felújítása, korszerűsítése már elkerülhetetlen volt, erre a célra az önkormányzat évek óta próbált anyagiakat szerezni. Most Európai Uniós forrásokból sikerült anyagi támogatáshoz jutni. Erről a város polgármestere, Győrfi Erika tájékoztatta a TASR hírügynökséget. Beszámolt arról is, hogy a felújítás után többek között jelentősen csökken majd az épület energiaszükséglete is.

A városháza épületének rekonstrukciójára a Szlovák Felújítási és Energetikai Ügynökség felhívására reagálva nyújtották be pályázatukat, és a sikeres elbírálás után a munkálatokra 1.162.000 eurós támogatást ítéltek meg számukra.

A felújítás során elsősorban az energiatakarékosságra összpontosítanak, de ugyanakkor igyekeznek majd megőrizni az épület történelmi építészeti jellegzetességeit is.

A polgármester asszony elmondása szerint sor kerül az ablakok, ajtók, üvegfalak cseréjére, az elektromos vezetékek, a világítás, a fűtés korszerűsítésére, a padlózat kijavítására, a belső terek festésére és lehetőséget biztosítanak a mozgássérültek akadálymentes közlekedésére is.

Mindezek költsége meghaladja a megítélt összeget, összességében mintegy 1,4 millió eurós kiadással számolnak.

„A pontos összeg a közbeszerzési eljárás ügyintézése, a befektető, a kivitelező, az építési munkák felelőse és felügyelője elbírálása és egítélése után lesz ismert. A nyári hónapokban a közbeszerzési eljárás folyamatát készítjük elő, ezt követik az újabb feladatok intézkedései” – jegyezte meg a polgármester asszony azzal, hogy a megítélt támogatás és a valós költségek közötti különbséget az Enviromentális Alapból kamatmentes kölcsönnel szeretnék fedezni.

A felújítási munkálatokat a hivatalos eljárások megvalósulása után, a tervek szerint előreláthatóan 2026-ban kezdenék meg.

„A munkák minden bizonnyal valamiféle korlátozásokkal járnak majd a városháza működésében, de nem tervezzük az átköltözést, tehát a hivatalok, az irodák maradnak az eredeti helyükön a felújítás ideje alatt is” – erősítette meg Győrfi Erika polgármester asszony.

