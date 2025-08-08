Tudás, élmény és fejlődés kéz a kézben jár

Augusztus 15-ig meghosszabbította a jelentkezési határidőt a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány a Tehetséggondozó Programjába. A közmédia európai szinten kimagasló eszközparkkal, folyamatos innovációval, gyakorlatorientált szemlélettel és összetartó közösséggel várja a jövőjüket a médiában elképzelő fiatalokat. A szeptemberben induló képzésre a jelentkezes@mtva.hu e-mail címen lehet pályázni.

A közmédia évek óta sikeresen működő Tehetséggondozó Programja olyan fiatalokat keres, akik életpályájukat egy professzionális médiaszakmai szervezetnél képzelik el. A három hónapon át tartó, egyénekhez igazodó programban a résztvevők elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek a média különböző területein.

A résztvevők kipróbálhatják magukat tartalmi, produkciós vagy műszaki területen, elsajátíthatják a nyilvános beszéd és megjelenés alapjait, valamint megtapasztalhatják a médiavállalat változatos mindennapjai.

A hallgatók valós szituációkban, szakmai mentorok támogatásával kapcsolódhatnak be a műsorkészítésbe: betekintést nyerhetnek a szerkesztőségek működésébe, megismerkedhetnek a televíziós és rádiós műfajokkal, a riportkészítés alapjaival, továbbá stúdiógyakorlaton is részt vehetnek. A jövő médiaszakemberei mindemellett megtapasztalhatják a kreatív gondolkodás és izgalmas témafeldolgozás gyakorlatát.

A nagy érdeklődéssel kísért program egyéni beszédórákat is nyújt a Montágh Testület közreműködésével. Korbuly Péter, a testület tagja a képzés leghasznosabb elemének tartja a mesterség gyakorlása közbeni tanulást.

„A pályám kezdetén odaültettek a nagyok mellé, és ellestem, hogyan fogják a kezükben a papírt, hogyan szólalnak meg, mikor vesznek levegőt, mikor tartanak szünetet. Ezeket a finom apróságokat menet közben lehet megtanulni”

– szögezte le a Kazinczy-díjas szakember, hozzátéve, hogy a fiatalok tehetségének kibontakoztatását szakavatott mentorok támogatják.

A programba önéletrajz és motivációs levél beküldésével lehet pályázni a jelentkezes@mtva.hu e-mail címen augusztus 15-ig. További részletek a media-akademia.hu weboldalon érhetők el. A legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó résztvevőkre karrierlehetőség vár.

MTVA/Felvidék.ma