Ismét nőtt az infláció, júliusban elérte a 4,4%-ot

Júliusban 4,4 százalékos volt az éves infláció Szlovákiában, a legmagasabb az elmúlt 19 hónapban. Június hónapban 0,1 százalékponttal volt alacsonyabb a pénzromlás – tájékoztatott a Szlovák Statisztikai Hivatal.

Az éves infláció alakulásában jelentős szerepet játszott az élelmiszerek és az alkoholmentes italok drágulása. A kilenc figyelt árucsoportból hét drágult, átlagban 3,1%-kal. A kenyér 0,7, az olajok és a zsír 14,6%-kal. 10%-kal drágult a tej, a sajt, a tojás és a gyümölcs. A hús 1,6, a zöldség 3,7%-kal lett olcsóbb.

Az alkoholmentes italoknál 19,2%-os volt az áremelkedés, itt 2023 májusa óta tartósan 10% feletti a drágulás. Drágult az ásványvíz és a gyümölcslé (+18,3%), a kávé, a tea és a kakaó, júliusban történelmi mértékben (+20,5%).

A vendéglátásban és a szállodaiparban is tartós a drágulás, most 9,5% volt. Az üdülési szezon miatt drágult a biztosítás, a vegyes áruk és egyes szolgáltatások (+6,3%). Jelentősen drágult az alkohol és a cigaretta (6,7%), a bor esetében pedig történelmi, 16%-os az árnövekedés. Drágult a szeszes ital, a sör és a dohány is.

A víz, a villany, a gáz éves szinten 2,7%-kal drágult. A bútorok és a karbantartási költségek 3,2%-kal kerülnek többe.

Havi szinten, júniushoz viszonyítva az alkohol és a cigaretta drágult a legnagyobb mértékben, 1,2%-kal. Csak két területen, a postai szolgáltatásoknál és a távközlésben nem volt árváltozás. A ruhanemű és a cipők ára 0,6%-kal csökkent havi szinten, a közlekedés 0,3%-kal.

TASR/Felvidék.ma