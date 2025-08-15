Alkony a Tiszán Deák Ernővel

Augusztus 11-én Deák Ernő Bécsben élő író, költő, történelemtudós, a Bécsi Napló főszerkesztője Magyarként Ausztriában című könyvbemutatójára került sor az Észak-bácskai Magyar Pedagógus Egyesület által szervezett Nyári Akadémia keretében a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében.

Lehetőség nyílt nemcsak a Nyári Akadémia pedagógusainak, hanem más, az adott téma iránt érdeklődők részvételére is, így a városban tanuló gimnazistáknak, tanáraiknak és a Bécsi Napló vajdasági tudósítójának is. Az egyórás könyvbemutató másfél órásra kerekedett, élénk érdeklődés közepette a magyarság megmaradásának kérdését érintően, különös tekintettel a vajdasági magyarság sorsára Ausztriában.

A moderátor szerepét Molnár Ilona, Dunaszerdahelyen élő nyugalmazott szakközépiskolai igazgató töltötte be, aki évek óta nyaranta Bácskossuthfalván tartózkodik. Deák Ernő verseit Alács Varró Emese, Bácskossuthfalván élő szabadkai gimnazista olvasta fel mély átéléssel.

Köszönet jár Alács Varró Emesének, aki elvállalta Deák Ernő verseinek felolvasását, mely értékes ismeretekkel gazdagította a Szabadka városában tartott könyvbemutató résztvevőit. Hiszen Vajdaságban alig akad olyan család, akinek nem élnének rokonai Ausztriában. Ezért

nemcsak időszerű, de mindenképpen tanulságos is volt Deák Ernő könyvbemutatója Szabadkán.

Példaértékű irodalmi tevékenységéért és a zene iránti elkötelezettségéért a Szlovákiában élő Klemen Teréziától két személyre szóló meghívást kapott Molnár Ilona közvetítésével a Komáromban október 23-24-én szervezett LehárFeszt-re, amelyre Emese Pacséron tanító édesanyjával, Alács Varró Zsuzsával utazhatnak.

És nem utolsósorban köszönettel tartozunk az együttműködéséért De Negri Ibolya elnök asszonynak, aki vállalta, segítette a Nyári Akadémia programjának keretében megrendezett könyvbemutató megszervezését, megvalósítását.

A nap fénypontja volt a Nyári Akadémia vendégei, előadói részére szervezett tiszai hajózás az esti órákban Magyarkanizsa kikötőjéből indulva. A lenyűgöző tiszai táj hatása alá nemcsak a vendégek, előadók kerültek, hanem maga a költő, Deák Ernő is ihletett kapott Alkony a Tiszán című versének megírására, mellyel adózott a felejthetetlen nap és találkozó létrejöttének.

Alkony a Tiszán

Icának és Mirónak

Valahol Magyarkanizsán

ezernyi gonddal

aggodalommal

A vízre szállva szünetel a sors

visszahúzódik a partokon

túli világ

Csak víz van és ragyogás

a Nap korongja átsuhintja

belénk fodrozódik

a nyugodt átkarolás

magunk is vízzé változunk

átitatva fénnyel

időtlen közelséggel

velünk ring a ladik

vagy mi is rezegjük

szelíd szótalan simogatását

csodálat vesz körül

csodálkozás

belénk költözött átváltozás

víz és fény vagyunk

csendesen susogó levegő

Tiszává váltan

Mi vagyunk a Tisza.

Szabadka/Kecskemét, 2025. augusztus 12.

Molnár Ilona/Felvidék.ma