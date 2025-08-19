Szent István ünnepség Léván

Léván idén sem maradt el az ünnepség Szent István király tiszteletére. Augusztus 17-én, vasárnap reggel került sor az ünnepi szentmisére a Szent Mihály arkangyal plébániatemplomban, melynek celebránsa Péter Ottó ipolyviski plébános volt, aki egyben a lévai magyar hívek megbízott lelkiatyja is.

A nemzeti ünnepünk alkalmából tartott eseményen első királyunk emlékét és példáját hozták közelebb a hívekhez, illetve idézték fel, hogy ne csak ezen a napon, de egész évben előttük legyen példás élete.

A templomban működő Szent Cecília kórus magas szintre emelte az esemény színvonalát, akiket ez alkalommal Horváth Terézia kísért orgonán. Így a zene és ének még ünnepélyesebbé tette az eseményt.

A szentmise elején a Lévai Szent László Kör tulajdonában lévő Szent István és Szent László csontereklyét is kihelyezték az oltárra, ily módon is tisztelegve nagy királyaink előtt. Vincze László akolita hozzájárulásából a szentmise az új kenyér megáldásával kezdődött, melyet az atya az oltárra helyezve áldott meg.

Ottó atya prédikációjában kihangsúlyozta az egység fontosságát, hiszen Szent István mindenkori üzenete az egységben valósul meg. Ez legfőképpen családjainkban és közösségeinkben kell, hogy megvalósuljon, s alkalmazni kell napi szinten. Ha nincs egység, széthullanak a stabil kapcsolatok is. Külön fordult a fiatalok felé, s bátorította őket, hogy ne féljenek megvallani hitüket az élet minden területén.

Kihangsúlyozta, hogy fontos figyelmet fordítaniuk az idősekre is, akik megtartották a hitüket a legnehezebb időkben is. Ők a mi élő kincseink, s ők is bizalommal forduljanak a fiatalabb generáció képviseletéhez. A lévai katolikus magyar hívek közössége is ilyen kis egységekből áll- fiatalabbak és idősebbek, s pont emiatt egymás támogatása elengedhetetlen, így leszünk egy család. Példaként kell járni a mindennapokban, mint ahogy Szent István tanít arra minket.

Sok búzaszemből lesz a kenyér, s ugyanúgy sok családból lesz egy igazi közösség, sok közösségből egy nemzet. A szívhez szóló szentbeszéd még mélyebb értelmet adott ünnepünk átélésére, s a hívek nevében ezúton köszönjük Ottó atyának!

A szentmise zárórészében nem maradhatott el a pápai, valamint a magyar himnusz eléneklése sem a kórus kíséretében, ily módon is egységgé formálva a lévai magyar katolikus híveket. A megáldott új kenyeret szétszeletelve osztották ki a hívek részére a szentmise végén, valamint az oltár előtt ereklyetisztelethez járulhattak a hívek.

Ivkovič Krisztina/Felvidék.ma