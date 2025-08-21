Home Hitélet Péntekre böjtöt és imanapot hirdettek a békéért
Hitélet

Péntekre böjtöt és imanapot hirdettek a békéért

Erdő Péter csatlakozásra hív minden jó szándékú embert

Erdő Péter bíboros megszenteli az új kenyeret augusztus 20-án (Kép forrása: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye FB)

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek arra hívja a főegyházmegye papjait, híveit és minden jó szándékú embert, hogy csatlakozzon a XIV. Leó pápa által a békéért péntekre meghirdetett böjti és imanaphoz – közölte az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye csütörtökön az MTI-vel.

XIV. Leó pápa augusztus 20-án, a VI. Pál teremben tartott szerdai általános kihallgatás végén azt kérte minden hívőtől, hogy augusztus 22-én, Boldogságos Szűz Mária királynő liturgikus emléknapján tartsanak böjtöt és imádkozzanak.

„Mivel földünknek továbbra is háborúk okoznak sérülést a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában, arra kérek minden hívőt, hogy augusztus 22-ét böjtölve és imádkozva töltse, kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törölje le a folyamatban lévő fegyveres konfliktusok miatt szenvedők könnyeit” – idézték a közleményben a pápát.

MTI/Felvidék.ma

