A béke irányába tett erőfeszítéseket folytatni kell

Munkács, 2025. augusztus 21. Füstfelhő egy elektronikai eszközöket gyártó iparvállalat munkácsi telephelyén, melyet orosz rakétatámadás ért 2025. augusztus 21-én hajnalban. MTI/Nemes János

Az orosz hadsereg több mint hatszáz rakétát és drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen csütörtökre virradóra, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, sokan megsebesültek, és komoly anyagi károk keletkeztek – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának csütörtök reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 40 különböző típusú rakétával és 574 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat. A légvédelemnek 31 rakétát és 546 drónt sikerült megsemmisítenie, illetve eltérítenie eredeti pályájáról. Tizenegy helyen értek célt a támadó eszközök, három helyen pedig lezuhanó roncsok okoztak károkat.

Munkácson két rakéta csapódott be egy iparvállalat területére

– közölték országos és Kárpátalja megyei hírportálok a helyi önkormányzat, Miroszlav Bileckij megyei katonai kormányzó és a katasztrófavédelem közösségi platformokon megosztott információi alapján. A legfrissebb rendőrségi jelentés szerint 15 ember megsebesült a támadásban, kettejük állapota súlyos.

Orbán Viktor is reagált a Munkácsot ért orosz rakétatámadás kapcsán. Mint azt közösségi oldalán írta a csütörtöki kormányülés után,

a béke irányába tett erőfeszítéseket, a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell.

Mint fogalmazott, a mai kormányülésen áttekintették a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit.

„Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására. Hála Istennek nem volt rá szükség”

– tette hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök közölte: Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlottuk a magyar kormány segítségét.

„A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma

 

