Bóka János: Európában változás kell!

Európában változás kell – fogalmazott az európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Bóka János – aki a bejegyzésben jelezte, hogy Európáról, a múltról, a jelen kihívásairól és a jövőről beszélt kedden a European Forum Alpbach-on – azt írta:

a jelenlegi EU-s vezetés hibás döntései miatt az Európai Uniónak ma minden eddiginél több válsággal és kihívással kell szembenéznie.

Sőt, valójában válságok komplex, egymásba fonódó hálójáról beszélünk – emelte ki, példaként említve a versenyképesség és a biztonság problematikáját: ha veszítünk a globális súlyunkból, egyre kevésbé tudjuk érdekeinket érvényesíteni a világban.

A tárcavezető szerint az EU legnagyobb erőssége gazdasági potenciáljában rejlik, ez pedig a versenyképesség javítása nélkül gyengülni fog. Lefelé tartó spirálba kerülünk: biztonságunk és jólétünk egyaránt veszélybe kerül – mutatott rá.

A veszélyekkel és kihívásokkal teli világban fontos az európai egység, de ezt nem a tagállami szuverenitás felszámolásával, véleménycenzúrával, központosítással és a mindent maga alá gyűrő brüsszeli bürokráciával lehet megteremteni

– hangsúlyozta Bóka János. Hozzátette: semmilyen külső és belső ellenségképzés vagy bűnbakkeresés nem helyettesíti a jó stratégiát.

A válságok és a megoldásuk pedig hatással lesz nemcsak a jelen, de a jövő generációinak Európájára is: a stratégiai hibáknak hosszú az árnyéka – jegyezte meg az európai ügyekért felelős miniszter.

Bóka János szerint ezért is fontos, hogy helyes döntéseket hozzunk. Ez a jelenlegi brüsszeli vezetésnek nem sikerült. Változás kell – fogalmazott.

MTI/Felvidék.ma