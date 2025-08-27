Home Kitekintő Bóka János: Európában változás kell!
Kitekintő

Bóka János: Európában változás kell!

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Európában változás kell – fogalmazott az európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Bóka János – aki a bejegyzésben jelezte, hogy Európáról, a múltról, a jelen kihívásairól és a jövőről beszélt kedden a European Forum Alpbach-on – azt írta:

a jelenlegi EU-s vezetés hibás döntései miatt az Európai Uniónak ma minden eddiginél több válsággal és kihívással kell szembenéznie.

Sőt, valójában válságok komplex, egymásba fonódó hálójáról beszélünk – emelte ki, példaként említve a versenyképesség és a biztonság problematikáját: ha veszítünk a globális súlyunkból, egyre kevésbé tudjuk érdekeinket érvényesíteni a világban.

A tárcavezető szerint az EU legnagyobb erőssége gazdasági potenciáljában rejlik, ez pedig a versenyképesség javítása nélkül gyengülni fog. Lefelé tartó spirálba kerülünk: biztonságunk és jólétünk egyaránt veszélybe kerül – mutatott rá.

A veszélyekkel és kihívásokkal teli világban fontos az európai egység, de ezt nem a tagállami szuverenitás felszámolásával, véleménycenzúrával, központosítással és a mindent maga alá gyűrő brüsszeli bürokráciával lehet megteremteni

– hangsúlyozta Bóka János. Hozzátette: semmilyen külső és belső ellenségképzés vagy bűnbakkeresés nem helyettesíti a jó stratégiát.

A válságok és a megoldásuk pedig hatással lesz nemcsak a jelen, de a jövő generációinak Európájára is: a stratégiai hibáknak hosszú az árnyéka – jegyezte meg az európai ügyekért felelős miniszter.

Bóka János szerint ezért is fontos, hogy helyes döntéseket hozzunk. Ez a jelenlegi brüsszeli vezetésnek nem sikerült. Változás kell – fogalmazott.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az illegális bevándorlás miatt veszélyben van a schengeni...

„Fontos számunkra, hogy minél több gyermek eljusson az...

Blanár: Ukrajna tartózkodjon a Barátság kőolajvezeték elleni támadásoktól

Lengyelország nem küld katonákat Ukrajnába békemisszió keretében

Felvidéki kitüntetettjei is vannak az idei Kallós Zoltán...

A magyar kormány megóvja a gazdaságot az európai...

Lavrov szerint Oroszország készen áll a találkozóra Zelenszkijjel,...

Magyar nyelvű misével, Szent István-ereklyével emlékeztek meg Bécsben...

Magyar éremeső a milánói kajak-kenu világbajnokságon

Az üldözött keresztények számíthatnak Magyarországra

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma