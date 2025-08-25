Kotlár nem mond le a kormánybiztosi posztról

Peter Kotlár, a koronavírus-járvány kezelésének kivizsgálására kinevezett kormánybiztos kizártnak nevezte, hogy lemondjon a posztjáról. A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) mRNS-vakcinákról készített elemzését ugyanis nem tartja mérvadónak, állítása szerint az akadémiának nincs megfelelő tanúsítványa a vakcinaelemzés elvégzéséhez. Kotlár erről hétfői sajtótájékoztatóján beszélt.

A Szlovák Tudományos Akadémia múlt héten jelentette be, hogy az mRNS-vakcinák elhanyagolható mennyiségű DNS-molekulát tartalmaznak, jóval a határérték alatt.

Figyelmeztetett, hogy a különféle médiákban korábban elhangzott kijelentések és bemutatott elemzések, amelyek szerint a vakcinák nagy mennyiségben tartalmaznak DNS-t, tévesek és félrevezetőek, mivel helytelen eljárásokon és/vagy az eredmények hibás értelmezésén alapszanak.

Az elemzés elvégzésére Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter adott utasítást még áprilisban, Peter Kotlár nyilatkozataira reagálva.

Kotlár azt állítja, egy birtokában levő tanulmány szerint a vakcinák képesek módosítani az emberi DNS-t, és ez számos súlyos megbetegedéshez vezethet.

Az akadémia elemzésének nyilvánosságra hozatala után az ellenzék Kotlár leváltására szólította fel a kormányt.

TASR/Felvidék.ma