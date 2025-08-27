Peter Kotlár kormánybiztos továbbra is élvezi Fico bizalmát

A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) mRNS-vakcinákról készített elemzése nem szerepelt a szenicei szerdai kihelyezett kormányülés programpontjai között, és a jövő heti kormányülésen sem fog – jelentette ki Szenicén Robert Fico kormányfő, majd hozzátette, Peter Kotlár, a koronavírus-járvány kezelésének kivizsgálására kinevezett kormánybiztos továbbra is élvezi a bizalmát.

„A kihelyezett ülést nem akartam olyan témákkal terhelni, amelyek nem függenek össze vele” – mondta a kormányfő. A jövő héten pedig Nyitrán lesz kihelyezett ülés, az 50. Agrokomplex kapcsán. „Keddtől csütörtökig fontos kínai munkalátogatáson leszek. Talán a későbbi kormányülések programjában szerepel majd ez a téma is” – tette hozzá.

Kotlár kormánybiztost a támogatásáról biztosította.

„Tisztességes ember és nagy harcos, szeretném, ha az összes miniszter ilyen lenne, nem engedek semmilyen, a leváltására vonatkozó nyomásnak”

– közölte.

Azt viszont visszautasította, hogy ez azt jelentené, megkérdőjelezi az akadémia munkáját. „Ezt ne akarják a számba adni, tisztelem, becsülöm az akadémiát” – szögezte le.

A Szlovák Tudományos Akadémia múlt héten jelentette be, hogy az mRNS-vakcinák csupán elhanyagolható mennyiségű DNS-molekulát tartalmaznak, jóval a határérték alatt. Figyelmeztetett, hogy a kormánybiztos korábbi kijelentései és elemzései, amelyek szerint a vakcinák nagy mennyiségben tartalmaznak DNS-t, tévesek és félrevezetőek, mivel helytelen eljárásokon és/vagy az eredmények hibás értelmezésén alapszanak. Kotlár a TASR hírügynökségnek ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, azt akarja, hogy bíróság hozzon döntést az ügyben.

TASR/Felvidék.ma