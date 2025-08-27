A végéhez közeledik a konszolidációról szóló koalíciós egyeztetés

A végéhez közeledik a jövő évi konszolidációról szóló koalíciós egyeztetés. Az intézkedések nagy részéről megállapodtunk, most arról tárgyalunk, milyen mértékben vegyen részt a konszolidációban az állam – jelentette ki a szerdai szenicei kihelyezett kormányülés után Robert Fico (Smer-SD) kormányfő.

Visszautasítja, hogy elakadtak a tárgyalások a védelmi minisztérium magasabb költségvetése miatt, ahogy ezt Matúš Šutaj Eštok, a Hlas-SD elnöke állítja. „Nem, ez egyáltalán nem igaz. Tudják, a védelmi tárcát kötelezik a nemzetközi vállalásaink, a GDP 2%-t kell védelmi kiadásokra fordítani” – jelentette ki Fico.

„Először is, hadifelszerelésre egy centtel sem költünk többet 2026-ban. Másodszor pedig a védelmi miniszter rendkívül aktív lesz a duális felhasználás terén”

– tette hozzá, a tárca például részt vesz az eperjesi és a pozsonyi kórház építésében. „Tehát ha a koalíciós tanácson résztvevők azt állítják, hogy nem állapodtunk meg valamiben, akkor az az, hogy mekkora részt vállaljon az állam a konszolidációból. Én azt mondom, nagyot” – hangsúlyozta a kormányfő.

Hozzátette, másrészt az is igaz, hogy minden minisztérium kiadási struktúrái eltérnek, például a munkaügyi tárcának a törvényből eredő kifizetéseket biztosítania kell, más tárcák viszont szabadabban gazdálkodhatnak. „De az államnak valamilyen mértékben részt kell vennie a konszolidációban, erről tárgyalunk most” – tette hozzá Fico.

Ismételten visszautasította azokat a híreket, hogy emelik az áfát, vagy hogy csökkentik a II. pillérbe befizetett járulékokat. „Biztosíthatom önöket, hogy a II. pillérhez nem nyúlunk hozzá, minden marad a régiben” – zárta a kormányfő.

TASR/Fevidék.ma