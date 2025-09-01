Az oktatási minisztérium nem likvidálja a magániskolákat

Tomáš Drucker oktatási miniszter cáfolja azokat az állításokat, miszerint likvidálják a magániskolákat, illetve, hogy az iskolák finanszírozásáról szóló törvényjavaslat diszkriminatív. Ezzel a Magániskolák Szövetsége által bejelentett tüntetésekre reagált a sajtótájékoztatón, melyet a tótgurabi (Bazini járás) alapiskola tanévnyitója után tartott.

„Teljes mértékben elutasítom a hátrányos megkülönböztetést, valamint a téves információkat és a ködösítést. Az állítások, miszerint valahogy megpróbáljuk likvidálni a magániskolákat, tévesek” – mondta Drucker, hozzátéve, hogy a tárca már régóta dolgozik a törvényjavaslaton, de eleinte nem regisztrálta, hogy igény lenne a téma megvitatására.

„Nyáron alaposan megvitattuk a kérdést mind az evangélikus, mind a katolikus iskolák képviselőivel, akik rendszeresen részt vettek ezeken a tárgyalásokon. A meglátásaiknak köszönhetően szerintem minőségi törvényjavaslatot alkottunk” – jegyezte meg.

Drucker szerint a javaslat a magániskolák számára is jó lesz. „Főleg azt sajnálom, hogy ezen iskolák képviselői inkább a közösségi hálón voltak aktívak, a tárgyalásokon viszont nem vettek részt”

– hangsúlyozta. Ennek ellenére továbbra is kész tárgyalni velük a kérdésről.

„Megkérném a magániskolák fenntartóit és a szülőket, hogy tanulmányozzák át a törvényt. Készek vagyunk tárgyalni róla” – tette hozzá a miniszter.

Megismételte, hogy az államnak elsősorban a közérdeket kell szem előtt tartania. „Az alkotmány előírja minden szlovák állampolgárnak, vagyis a gyerekeknek a kötelező és ingyenes iskolalátogatást. Ennek biztosítása elsősorban az állam feladata, az állami oktatás pedig az az eszköz, amivel ezt megvalósítja, így ahhoz igazítja az egész oktatási rendszert” – tette hozzá.

Szerinte mind az állami, mind az egyházi és magániskolák fontos szerepet töltenek be a szlovák oktatási rendszerben és jelentős értékeket alkotnak.

„Ezek az iskolák különleges helyzetben vannak, amit a törvényjavaslatban is figyelembe vettünk. A javaslat egyik rendelkezése megerősíti az egyházi és magániskolák különleges jelentőségét” – zárta.

A kormány augusztusban jóváhagyta az iskolák és közoktatási intézmények finanszírozását szabályozó törvényjavaslatot, melynek alapján az állam még több okból csökkenthetné a normatív hozzájárulást.

A hozzájárulás 20 százalékkal csökkenhetne azon egyházi és magániskolák számára, melyek nem köznevelési vagy közoktatási feladatokat ellátó intézményként vannak regisztrálva. A Magániskolák Szövetsége szerint a javaslat igazságtalan és likvidálná a magániskolákat. A Keresztény Intézmények Fóruma és a Szlovákiai Katolikus Iskolák Egyesülete is kritikával illette. A javaslat elleni tiltakozásként a nagyszombati érsekség templomaiban hétfőn 10 órakor 5 percig harangoznak.

TASR/Felvidék.ma