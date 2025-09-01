A most kezdődő tanévben újra lesz félévi szünet

Az új tanévben ismét lesz félévi szünet, Tomáš Drucker oktatási miniszter ezt azért is tartja helyes döntésnek, mert jó mentális hatása van a tanulókra – mondta a TASR hírügynökségnek adott interjúban.

A tanévnyitó napja, szeptember 1-je már nem munkaszüneti nap,

a félévi szünettel viszont egy olyasmit állítanak vissza, ami éveken át megszokott volt.

További változások nincsenek tervben az iskolai szünetekkel kapcsolatban. A félévi szünet eltörléséről 2022 májusában született döntés, ezért a 2022/2023-as, a 2023/2024-es és a 2024/2025-ös tanévben elmaradt a szünet.

TASR/Felvidék.ma