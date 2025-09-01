Home Művelő A most kezdődő tanévben újra lesz félévi szünet
Művelő

A most kezdődő tanévben újra lesz félévi szünet

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (Fotó: TASR)

Az új tanévben ismét lesz félévi szünet, Tomáš Drucker oktatási miniszter ezt azért is tartja helyes döntésnek, mert jó mentális hatása van a tanulókra – mondta a TASR hírügynökségnek adott interjúban.

A tanévnyitó napja, szeptember 1-je már nem munkaszüneti nap,

a félévi szünettel viszont egy olyasmit állítanak vissza, ami éveken át megszokott volt.

További változások nincsenek tervben az iskolai szünetekkel kapcsolatban. A félévi szünet eltörléséről 2022 májusában született döntés, ezért a 2022/2023-as, a 2023/2024-es és a 2024/2025-ös tanévben elmaradt a szünet.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Új korszak és új közösség indul útjára az...

Az oktatási minisztérium nem likvidálja a magániskolákat

Szlovákiában komoly hiány van iskolapszichológusokból

Mohácsi János Komáromban rendez

A közös munka, megértés és a támogatás éve

Köszönet, hogy a felvidéki magyar jövőt választották

Százak voltak a Bérletek Éjszakáján

Közel 10 ezer kézfogás a magyar iskola választásáért!

Meghirdették az idei Arany Opus díjat

Német nyelvi sikerek a Selye János Gimnáziumban

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma