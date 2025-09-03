Home Kitekintő Felvidékiek a Történelmi Íjász-világbajnokságon
Felvidékiek a Történelmi Íjász-világbajnokságon

Chovan Lilla
A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub tagjai (Fotó: Szabó Sándor László)

Augusztusban ismét Gyulán rendezték meg a HDH-IAA Történelmi Íjász-világbajnokságot. A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub tagjai is részt vettek az eseményen, ahol a csapattagok Kadét, Junior és Veterán kategóriában versenyeztek.

Idén több, mint 30 országból érkeztek íjászok a gyulai várhoz, a nagy verseny helyszínére. A hivatalos megnyitó után felvonuláson vettek részt a jelenlévők.

A megmérettetés során a versenyzőknek három különböző pályán kellett bizonyítaniuk rátermettségüket, és teljesíteni a kvalifikációs szintet, amely a továbbjutás feltétele volt az elődöntőbe.

Az ott felállított rangsor döntötte el, kik folytathatják a küzdelmet, és végül csak a legjobb hat íjász juthatott be a fináléba.

A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub tagjai (Fotó: Bogár Péter)

Három napon keresztül, jó és rossz időben, a szervezési nehézségeken túllépve sikerült nagyszerű eredményeket elérni a marcelházi Fekete Sólymoknak.

Bogár Péter és Bogár Valéria világbajnokok edzői minősítésben, lányuk, Bogár Fruzsina pedig segédedzőként kísérte a legfiatalabb Sólymokat.

A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub a Felvidék legrégebben működő íjászcsapata, számukra nagyon fontos az utánpótlás kinevelése.
Eredményeik
Céllövészet:
Hajtman Nimród 3. hely, Kadét kategória, arany minősítés
Varga Hunor, 5. hely, Kadét kategória, ezüst minősítés
Sándor Réka, 4. hely, Junior kategória
Haim Oliver, 7. hely, Junior kategória, ezüst minősítés
Mezzei Mónika, 3. hely, Veterán kategória, arany minősítés
Mezzei Péter, 6. hely, Veterán kategória, arany minősítés
Mezzei Mónika és Mezzei Péter 3. hely országok közötti csapatversenyben

Távcéllövésben:
Mezzei Mónika 3. hely, Veterán kategória, ezüst minősítés
Mezzei Péter 2. hely, Veterán kategória, ezüst minősítés

A Fekete Sólymok vezetőit nagy megtiszteltetés érte, amikor felkérték őket az ünnepélyes eredményhirdetés keretén belüli közreműködésre.

Nahóczki Péter (Fotó: Szabó Sándor László)

Mivel elismert és nemzetközi viszonylatban is tisztelt íjászok, akik jó barátságot ápolnak az ugyancsak többszörös világbajnokkal és legendával, Nahóczki Péterrel, örömmel tettek eleget a felkérésnek. Nahóczki Péter „Nahó” az íjászviseletét ajándékozta a Bhutáni Íjász Múzeumnak.

A Tradicionális Íjász Szövetséget a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklubon kívül még a Nagyfödémesi Íjászok két tagja, Lelkes László és Szeremlei Attila képviselte. Lelkes László csapatversenyben bronzérmet szerzett, egyéniben pedig a 9. helyet szerezte meg.
Rajtuk kívül számos további felvidéki íjász vett részt a Történelmi Íjász-világbajnokságon, többek között Jónás László is, aki világbajnoki címet szerzett. A szerény bajnokkal készülőben van egy önálló riport.

Chovan Lilla/Felvidék.ma

