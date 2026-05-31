Bodzafesztivált tartottak Bogyán

Bogyán első alkalommal rendezték meg a Bodzafesztivált, amelynek ötlete a helyi Vidám Nyugdíjasok Klubjában született meg. A szervezők a falu nevét és a bodza növényét szerették volna játékosan összekapcsolni, ebből nőtte ki magát a Bodza parti, amely finomságokkal, zenével, tánccal és közösségi együttléttel várta a résztvevőket.

A rendezvényt Laky Szilvia, a Bogyai Vidám Nyugdíjasok Klubja elnöke nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlévőket, köztük a környékbeli nyugdíjasklubok tagjait, a bakonysárkányi Baráti klub képviselőit, a bogyai lakosokat és minden vendéget, aki elfogadta a meghívást.

A bodza több formában is főszerepet kapott a fesztiválon. A szervezők bodzaszörppel, bodzalikőrrel, bodzapálinkával, bodzás limonádéval, bodzakrémes süteménnyel, bodzás muffinnal és bodzalekváros palacsintával készültek. A bodzapultnál a látogatók meg is kóstolhatták a különféle finomságokat.

A gasztronómiai kínálat azonban nem merült ki a bodzás ételekben és italokban. A nyugdíjasklub tagjai egész héten készültek a rendezvényre: házi réteseket sütöttek, többféle ízben. Készült túrós, barackos-túrós, erdei gyümölcsös, meggyes, mákos-meggyes, mákos-almás, darás-almás és káposztás rétes is.

A vendégeket főételekkel is várták. A kínálatban marhagulyás, cigánypecsenye, sült csirke, házi kolbász és fűszerezett hekk szerepelt, a gyerekek nagy örömére pedig sült krumpli is készült.

Laky Szilvia elmondta, a Bogyai Vidám Nyugdíjasok Klubjának 48 tagja van, közülük egy 10-12 fős „kemény mag” vállalta a legtöbb munkát az előkészületek során. A rendezvény bevételét a nyugdíjasklub működésére fordítják, hiszen támogatás híján elsősorban saját programjaikból és rendezvényeikből próbálnak forrást teremteni kirándulásokra, színházlátogatásokra és közösségi alkalmakra.

A fesztivál kulturális programokkal is várta a közönséget. A délután folyamán a régi Csibészek zenekar gondoskodott a jó hangulatról, fellépett a lakszakállasi Jácint Dalkör, valamint a medvei Fitt Mamik tánccsoport is. A szervezők tombolasorsolással is készültek, a díjakat helyi támogatóknak köszönhették.

A rendezvény létrejöttében fontos szerepet játszott az összefogás. A nyugdíjasklub munkáját a Csemadok helyi tagjai is segítették. Laky Szilvia szerint Bogyán jól működik a generációk közötti együttműködés: a fiatalok gyakran úgy fogalmaznak, hogy „ők az erő, mi az idő”, vagyis a nyugdíjasoknak van idejük megszervezni és előkészíteni a programokat, a fiatalabbak pedig erejükkel, jelenlétükkel segítik a megvalósítást.

A bogyai közösségi élet a Bodzafesztivállal nem ér véget. A nyugdíjasklub következő nagyobb programja július 11-én egy rétesnyújtó tanfolyam lesz, amelyet a tavalyi nagy siker után idén már második alkalommal rendeznek meg. A résztvevők háromtagú csapatokban tanulhatják meg az igazi húzott rétes készítését. Augusztus 15-én pedig folklórdélutánnal folytatódik a közösségi programsorozat.

Az első bogyai Bodzafesztivál így nemcsak a bodzáról, a finom falatokról és a jó hangulatról szólt, hanem arról is, hogy egy kis közösség összefogással, lelkesedéssel és sok munkával képes tartalmas, szerethető rendezvényt teremteni.

SZE/ZVN/Felvidék.ma