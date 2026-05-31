A csatai alapiskola az Alsó-Garam erős bástyája

A csatai Baross Gábor Alapiskola a Lévai járás legnagyobb létszámú községében működő magyar tannyelvű alapiskola. A Garam menti falu tanintézménye múlt szombaton ünnepelt.

Mint arról már írtunk, jeles évfordulóhoz érkezett a csatai alapiskola. A május 23-ai eseményen egykori pedagógusok és diákok közösen ünnepelték az Alsó-Garam mente egyik legerősebb tanintézményét.

„Hetven éve adták át az iskolaépületet, előtte több helyszínen folyt az oktatás” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Struhár Péter, a Baross Gábor Alapiskola igazgatója. Mint hozzátette,

az ünnepség összefogás eredménye, melyre igen régóta készültek. Az eseményre egykori tanárok, diákok, környékbeli települések vezetői, illetve Nyitra megyei képviselők is meghívást kaptak.

A jubileumi ünnepséget megelőzte a tornaterem részleges felújítása, mely az ünnepi fogadásnak is helyt adott. A tornaterem falainak kifestése mellett az ablakokat redőnyökkel látták el.

Baross Gábor, a vasminiszter nevét húsz évvel ezelőtt Kulcsár Erzsébet igazgatósága alatt vette fel az iskola. Baross Gábor minisztersége alatt építették ki a csatai vasúti csomópontot az Ipolyság–Párkány–Léva vonalon.

A fiatal intézményvezető hat éve vette át az iskola irányítását. 2020-ban nyolcvan tanuló látogatta a teljes szervezettségű alapiskolát.

Felvidéki magyar viszonylatban ma már szenzációként értékelhetjük, hogy az elmúlt években fokozatosan növekedett az iskola tanulóinak létszáma, s általa erősödik a csatai magyar közösség.

Jelenleg százöt tanulónk van – jegyezte meg az igazgató. Mindez az iskolába, a pedagógusgárdába és az intézményvezetőkbe fektetett bizalom példaértékű megnyilvánulása.

Mivel a község a Lévai járás délnyugati szegletében található, így számos tanulója van az Érsekújvári járásból is. A csatai iskola gyűjtő tanintézmény, a helyiek mellett az Érsekújvári járásban található Bényből érkezik a legtöbb tanuló, ám Kéménd, Kőhídgyarmat és Nána községekből is ingáznak tanulók az iskolába. A Lévai járásból főleg a szomszédos Oroszkáról és Lekérről járnak ide gyerekek.

Az oktatási intézmény klasszikus nyitott napokat nem tart, azonban iskolaelőkészítő napokat szerveznek az óvodásoknak és szüleiknek. Az ötalkalmas foglalkozásokat egy-egy tematikára fűzik fel. A beiratkozás előtti eseményeken a szülők betekinthetnek az iskola működésébe, az ott folyó oktatói-nevelői munkába.

A Baross Gábor Alapiskola egyik legjelentősebb bástyája a helyi magyar óvoda, ahonnan az összes végzős a helyi iskolában folytatja tanulmányait.

Nagyon nagy hasznát vennék egy iskolabusznak, mivel a Garam túloldalán vannak olyan települések (Zalaba, Kisgyarmat, Kisölved), ahonnan nincs közvetlen tömegközlekedés Csatára.

Az iskolában fontos szerepe van a hagyományőrzésnek. Az intézmény szorosan együttműködik a Csemadok helyi alapszervezetével, bekapcsolódnak a rendezvényeikbe. Ilyenek a Márton-napi libanapok tollfosztással, a Luca-napi hagyományőrzés, vagy a farsangvégi kiszehajtás.

A legkülönfélébb tanulmányi versenyeken jelentős sikereket érnek el a csatai tanulók. Többek között bejutottak a Katedra történelmi és irodalmi versenyeinek országos döntőjébe Nyitrán. Arany sávos minősítést szereztek a galántai Kincskeresők versenyen. Szép eredményt értek el a Sajó Sándor magyarságverseket mondó versseregszemlén Ipolyságon.

Ott voltak az Olvasni jó! irodalmi vetélkedőn Rimaszombatban, részt vettek a Hermann Ottó Kárpát-medencei biológiai verseny felvidéki döntőjén, illetve a Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny komáromi fordulóján.

Május végén az előkelő második helyezést hozták el a Szivárvány projekt ipolyszakállosi versenyről. A tanulmányi versenyek mellett sportvetélkedőkön is bizonyítanak a csataiak.

Június végén tizenkét kilencedikes ballag el az iskolából. Továbbtanulási lehetőségek főleg a közelebbi városokban vannak. Mint Struhár Péter elmondta, a ballagók száz százaléka folytatja tanulmányait, a végzősök közül hárman a zselízi gimnáziumban.

A párkányi szakközépiskola és a komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola is népszerű a csatai tanulók körében.

„Tanulóink megállják a helyüket az anyanyelvi középiskoláinkban”

– fűzte hozz az igazgató.

Folyamatosan igyekszenek láttatni magukat a közösségi felületeken. Emellett minden tanévben próbálnak valami újat mutatni, kínálni. Mint a napokban beszámoltunk róla, a csatai tanintézmény is bekapcsolódott a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége által első alkalommal életre hívott Kiskertész Iskolakert Programba. Május folyamán már meg is kóstolták az első maguk nevelte terményeket.

Mint már írtuk, százöt tanulója van az iskolának, a pedagógusgárda létszáma tizenhat. A tervekkel kapcsolatban Struhár Péter elmondta: szeretnék megtartani a száz feletti létszámot, az előrejelzések bizakodásra adnak okot, bár egy saját iskolabusz sokat lendítene a tanintézményen.

Pásztor Péter/Felvidék.ma