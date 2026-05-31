Home Művelő Duna Menti Tavasz, amelyből nyár lett
Művelő

Duna Menti Tavasz, amelyből nyár lett

Neszméri Tünde
Neszméri Tünde
A megnyitón helyi tehetségek adtak műsort (fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Idén is Dunaszerdahelyen szervezte meg a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Duna Menti Tavaszt, amely a gyermek és ifjúsági bábos és színjátszócsoportok versenye, seregszemléje. Az idei már az ötvenedik volt. A május végén megtartott döntőt regionális válogatók előzték meg, olyan sok volt a jelentkező.

Sok minden elmondható a Duna Menti Tavaszról, az is, hogy tehetséggondozás, az is, hogy közösségépítés, és azt is, hogy a színjátszó gyerekek szeretetet is közvetítenek előadásaikkal. Na de hogy látja ezt a háttérember, aki segíteni érkezik a rendezvényre… Ez lennék ezúttal én.

Kezdésre várva (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Minden évben kicsit izgatottan várom a Duna Menti Tavaszt, mivel ugyan halványan, de emlékszem, hogy kisgyermekként is voltam ezen a tehetséggondozó eseményen, hiszen édesapám is ott volt, szervezőként. Persze, azóta a Dunán sok víz lefolyt, és szinte minden változott, egy viszont nem, nagyon sok a tehetséges gyermek a magyar iskolákban és szerencsére vannak lelkes tanítók, akik foglalkoznak velük.

Mert a sok minden mellett ez a Duna Menti Tavasz lényege.

Amikor érkeztek a csoportok, néztem a listánkon, honnan jöttek, kelettől nyugatig nagyon sok iskola képviseltette magát, de ami a legfontosabb, ezek a gyerekek és fiatalok a többi csoportért is izgultak, drukkoltak nekik, megnézték egymást, ezzel pedig bizony nagyon sokat tanultak. Az elidegenedő világban azt, hogy másokat is el kell fogadni, megnézni, és megtapasztalhatják a közösség erejét is.

Kézműves foglalkozások (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Láttuk, vannak a versenyzők között szociálisan hátrányos helyzetű diákok is, de amikor a színpadra léptek, olyan lelkesedéssel adták elő tudásukat, hogy a néző meghatódva nézte őket. Egyébként érzésem szerint a zsűri is. Persze bármennyire is szépítem, ez egy verseny, ezért eredmények is születtek, amelyeket ITT olvashatnak.

A versenyzőknek közösségi élményekben is részük volt (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

A szervezők ismét gondoskodtak kísérő programokról is, ez két célt szolgál, hogy a versenyző gyerekek hasznosan töltsék el az idejüket, és persze azért is, hogy a város magyarsága is részesüljön a Duna Menti Tavasz hangulatából. A délelőtti előadásokra pedig a dunaszerdahelyi és környékbeli iskolák és óvodák tanulói kaptak meghívást, és jönnek is szeretettel az előadásokra.

Az ötvenedik Duna Menti Tavaszon volt könyvbemutató, volt előadás, kézműves foglalkozások, nagy beszélgetések, találkozások régi ismerősökkel, tapasztalatcsere, ismerkedés. Minden, aminek egy ilyen rendezvényen helye van.

A gyerekek kipróbálhatták az agyagozást is (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

A Duna Menti Tavaszról nehéz pár mondatban összefoglalót írni, ezért lett szubjektív ez az írásom, de a kedves olvasó remélem elhiszi, hogy a gyermekek csillogó szemét látva, mindenkinek az az érzése, van még remény, hogy szebb lesz a világunk.

Olyan tehetségek léptek fel, olyan színészi teljesítményeket láttak az emberek, amik a nagyok közé emelik a versenyzőket. Az is fontos, hogy ezek a gyerekek sokat tanulnak az előadással, és olyan tudást szereznek, amelyet bárhol és bármikor hasznosíthatnak.

Nem mellesleg, közösségben élik meg a magyar kultúrát. A verseny végére pedig, a tavasz helyére a szívekbe is beköltözött a nyár.

Közösségi élmény a Duna Menti Tavasz (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Neszméri Tünde/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Czigány György krisztinavárosi emlékei

A csatai alapiskola az Alsó-Garam erős bástyája

Szólj, síp, szólj! – óvodások hagyományőrző seregszemléje a...

A lévai magyarság bástyájának emlékkönyve

Művészettel, zenével és közösségi programokkal telik Rozsnyón a...

Szakmai nap a karvai szakközépiskolában

Szorgos munka folyik a csatai iskolakertben

Jubileumi Duna Menti Tavasz: ötvenedszer nyílt meg a...

A Katedra Történelemverseny 30. jubileumát ünnepelte

Pásztorjáték, csárdás és közös élmények töltötték meg a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma