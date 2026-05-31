Duna Menti Tavasz, amelyből nyár lett

Idén is Dunaszerdahelyen szervezte meg a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Duna Menti Tavaszt, amely a gyermek és ifjúsági bábos és színjátszócsoportok versenye, seregszemléje. Az idei már az ötvenedik volt. A május végén megtartott döntőt regionális válogatók előzték meg, olyan sok volt a jelentkező.

Sok minden elmondható a Duna Menti Tavaszról, az is, hogy tehetséggondozás, az is, hogy közösségépítés, és azt is, hogy a színjátszó gyerekek szeretetet is közvetítenek előadásaikkal. Na de hogy látja ezt a háttérember, aki segíteni érkezik a rendezvényre… Ez lennék ezúttal én.

Minden évben kicsit izgatottan várom a Duna Menti Tavaszt, mivel ugyan halványan, de emlékszem, hogy kisgyermekként is voltam ezen a tehetséggondozó eseményen, hiszen édesapám is ott volt, szervezőként. Persze, azóta a Dunán sok víz lefolyt, és szinte minden változott, egy viszont nem, nagyon sok a tehetséges gyermek a magyar iskolákban és szerencsére vannak lelkes tanítók, akik foglalkoznak velük.

Mert a sok minden mellett ez a Duna Menti Tavasz lényege.

Amikor érkeztek a csoportok, néztem a listánkon, honnan jöttek, kelettől nyugatig nagyon sok iskola képviseltette magát, de ami a legfontosabb, ezek a gyerekek és fiatalok a többi csoportért is izgultak, drukkoltak nekik, megnézték egymást, ezzel pedig bizony nagyon sokat tanultak. Az elidegenedő világban azt, hogy másokat is el kell fogadni, megnézni, és megtapasztalhatják a közösség erejét is.

Láttuk, vannak a versenyzők között szociálisan hátrányos helyzetű diákok is, de amikor a színpadra léptek, olyan lelkesedéssel adták elő tudásukat, hogy a néző meghatódva nézte őket. Egyébként érzésem szerint a zsűri is. Persze bármennyire is szépítem, ez egy verseny, ezért eredmények is születtek, amelyeket ITT olvashatnak.

A szervezők ismét gondoskodtak kísérő programokról is, ez két célt szolgál, hogy a versenyző gyerekek hasznosan töltsék el az idejüket, és persze azért is, hogy a város magyarsága is részesüljön a Duna Menti Tavasz hangulatából. A délelőtti előadásokra pedig a dunaszerdahelyi és környékbeli iskolák és óvodák tanulói kaptak meghívást, és jönnek is szeretettel az előadásokra.

Az ötvenedik Duna Menti Tavaszon volt könyvbemutató, volt előadás, kézműves foglalkozások, nagy beszélgetések, találkozások régi ismerősökkel, tapasztalatcsere, ismerkedés. Minden, aminek egy ilyen rendezvényen helye van.

A Duna Menti Tavaszról nehéz pár mondatban összefoglalót írni, ezért lett szubjektív ez az írásom, de a kedves olvasó remélem elhiszi, hogy a gyermekek csillogó szemét látva, mindenkinek az az érzése, van még remény, hogy szebb lesz a világunk.

Olyan tehetségek léptek fel, olyan színészi teljesítményeket láttak az emberek, amik a nagyok közé emelik a versenyzőket. Az is fontos, hogy ezek a gyerekek sokat tanulnak az előadással, és olyan tudást szereznek, amelyet bárhol és bármikor hasznosíthatnak.

Nem mellesleg, közösségben élik meg a magyar kultúrát. A verseny végére pedig, a tavasz helyére a szívekbe is beköltözött a nyár.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma