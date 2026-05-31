Templomok éjszakája Léván a kölcsönös megismerés jegyében

Közös esti harangzúgással hívogatták az érdeklődőket a lévai templomokba május 29-én. Léva városa idén is csatlakozott a Templomok éjszakája rendezvényfolyamhoz. A Szlovákiában immár tizenhatodik alkalommal megtartott rendezvény célja, hogy az adott település templomait a nagyközönség számára is elérhetővé tegye egy kellemes májusi estére. Az idei év témája a bátorság volt.

Léva legtöbb felekezete csatlakozott az eseményfolyamhoz. Kinyíltak a szakrális helyek kapui, érdekes programokkal, kiállításokkal, egyházi zenével, valamint koncertekkel várták az esti látogatókat. A különleges hangulatú templombebarangolás a találkozásokat és a hit mélyítését is szolgálta.

Egységesen este hét órakor megszólaltak a programba bekapcsolódó felekezetek templomainak harangjai.

Ezzel nyílt meg az idei Templomok éjszakája Léván. A látogatók felfedezhették a szakrális terek szépségét,volt idő az elcsendesedésre is.

Az egykori zsinagóga épülete immár bő egy évtizede közösségi térként a kultúrát szolgálja. A program során a szakralitás és a kultúra harmóniája volt követhető a zsinagóga belterében. Az est folyamán a Lecha Dodi formáció zsidó zenei koncertjét hallgathatták meg a látogatók. A héber és szlovák szövegű dallamok révén mutatták be a judaizmus kincseit. Arra összpontosítottak, ami összeköt minket, s nem arra, ami elválaszt.

A Lévai Testvérek Gyülekezetének imaterme is megnyílt az est folyamán. Vezetett túrákat tartottak az épületben, emellett képes prezentációval mutatták be az imaház 1983–1985 közötti építését. Betekintést engedtek a Testvérek Egyházának történetébe.

A nagy evangélikus templomban a lévai Kadosa Pál Művészeti Alapiskola növendékei és tanárai adtak koncertet. Az 1700-as évek végén épült kis evangélikus templom kapui is nyitva voltak. Megtekinthették a több száz éves szakrális építményt.

A Szent Mihály arkangyal-templom orgonajátékkal hívogatta a látogatókat. Az est folyamán egyedülálló lehetőségként a templom két tornyában megtekinthették az ott lakó ősi harangokat, valamint az óraszerkezeteket és a harangokat megszólaltató szerkezetet.

A lévai kis kápolnát is felkereshették, s a Halastavaknál lévő Szentlélek-templom is várta a látogatókat.

A Lévai Református Egyházközség magyar és szlovák nyelvű bibliafelolvasással készült a református templomban. Orgonakísérettel zenei dicsőítésre került sor. Kamarakoncertet adott a gyülekezet Lévai Fons Vitae kórusa.

A református templom mellett a közeli plébániahivatal épülete is nyitva állt. Itt az alig pár hete megnyitott Kőbe vésve – Szívvel írva című időszaki tárlat volt megtekinthető.

A nívós kiállítás a több mint négyszázharminc éves múltra visszatekintő lévai református gyülekezet gazdag múltját eleveníti fel.

A nyitott templomokban volt lehetőség a beszélgetésre, körbevezetésre, a felekezeti élet bemutatására.

Mindamellett a szeretetvendégség, az agapé sem hiányozhatott. Az est folyamán jelentős vándorlás volt a város központjában. Volt, aki egyénileg, mások kisebb baráti csoporttal, családtagjaikkal vagy gyülekezeti testvéreikkel együtt keresték fel az egyes helyszíneket.

Az országos rendezvény kitűnő alkalmat nyújt a különböző hitközösségek, felekezetek kölcsönös megismerésére.

Pásztor Péter/Felvidék.ma