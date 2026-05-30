Az első és a második világháború magyar katonahőseire emlékeztek Szőgyénben
Az első és a második világháború magyar katonahőseire emlékeztek Szőgyénben

Berényi Kornélia
Emlékezés a szőgyéni Hősök szobránál (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A magyar hősök napját május utolsó napjaiban – hivatalosan május utolsó vasárnapján – tartják, a Magyar Királyságban 1917-ben beiktatott törvény alapján a mai napig. Ehhez igazodva Felvidék-szerte is emlékeznek a háborúkban elesett magyar honvédekre.

A Történelmi Vitézi Rend Nyugat-felvidéki Székkapitánysága szervezésében május utolsó péntekén érkeztek anyaországi hagyományőrzők v. Smidt Róbert székkapitány meghívására, hogy a községben lévő emlékhelyeken leróják kegyeletüket.

A Komárom-Esztergom vármegyei Vitézi Rend tagjai v. Szantner Gábor székkapitány vezetésével érkeztek.

Az ismeretlen magyar katona sírjánál (Fotó: Berényi Kornélia)

Az emlékezés a magyarszőgyéni temetőben vette kezdetét, ahol az ismeretlen magyar katona sírjánál, majd vitéz Trombitás Sándor, a Magyar Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett, magyar királyi őrmester sírjánál, valamint vitéz Kurcz Mihály, a Nagy Háborúban Magyar Bronz Vitézségi éremmel kitüntetett honvéd sírjánál emlékeztek.

Ezt követően a németszőgyéni temetőben a II. világháború alatt Szőgyénben elesett és eltemetett magyar honvédek sírjánál rótták le kegyeletüket, annál a kopjafánál, mely hét magyar honvéd emlékét őrzi v. Smidt Róbert fafaragó keze nyomán.

Emlékezés Trombitás Sándor, a Magyar Arany Vitézségi Érem kitüntetettje sírjánál (Fotó: Berényi Kornélia)

Farkas Zsolt esperesplébános az emlékezések helyszínein imát mondott: „Te mondottad Uram, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Urunk Jézus Krisztus, Te a kereszten mutattad meg a szeretet és az áldozat legnagyobb példáját. Taníts bennünket hűségre, bátorságra és önfeláldozó szeretetre, hogy méltók lehessünk elődeink örökségéhez. Adj örök nyugodalmat az elhunyt hősöknek és erősítsd meg a ma élőket, hogy hitben, szeretetben és hazaszeretetben járjanak.”

A temetőlátogatások után a Nagyboldogasszony-templomba vonult az emlékező közösség, ahol szentmisét mutatott be Zsolt atya és azokért a magyar katonákért imádkoztak, akik a két világégés idején életüket kockáztatták, vagy áldozták Istenért, hazáért, családért.

Emlékezés a németszőgyéni temetőben (Fotó: Berényi Kornélia)

A szentmise után a templom melletti első világháborús emlékműnél rótták le kegyeletüket, melyet a köztudatban Hősök szobra néven ismernek. Az 1924-ben emelt, öt méter magas emlékművön két márványtábla őrzi az áldozatok nevét, Magyarszőgyén felől 58, Németszőgyén felől pedig 54 áldozat neve van felvésve.

A 2017-ben felújított Hősök szobra kertjében már magasra nőtt a véráztatta földről származó doberdói fa, melyet v. Szantner Gábor székkapitány, a József Ágost Emléktársaság elnöke ajándékozott a községnek. Az önkormányzat táblát helyezett el az emlékmű talapzatán, melyen ez áll: „Doberdói fa, Monte San Michele-hegy, Lukachich tárna. Szantner Gábor adománya 2013.”

Méri Szabolcs polgármester emlékezik (Fotó: Berényi Kornélia)

Méri Szabolcs polgármester ünnepi beszédében emlékezett azokra az eseményekre, melyek 81 évvel ezelőtt a községben zajlottak. „Szőgyén neve is ott szerepel a hadtörténelem lapjain, hiszen a Südwind hadművelet során súlyos harcok folytak a Garam menti hídfőért, amikor a lakosság a pincékben félelemben imádkozott” – mondta, majd kitért a veszteségekre és tragédiákra, amelyek a község lakóit érintették.

Végezetül a II. világháború áldozatainak emlékművénél helyezték el az emlékezés virágait, koszorúit, mécseseit, ahol 195 katonai és civil áldozat neve van felvésve, és ahol 1994-ben néhány marék doni földet szórtak szét a talapzatnál az emlékezők.

A Szőgyéni Dalkör katonadalokat énekel, hegedűn Gáspár Bettina kísér (Fotó: Berényi Kornélia)

A katonahősök és az áldozatok hozzátartozói egyre fogynak, ezért fontos, hogy a helyi közösségek – a kollektív emlékezetben való megőrzésük érdekében – megálljanak az emlékkövek előtt, imát mondva az elesett honvédek emlékére, akik vérüket ontották, életüket kockáztatták és áldozták. Miként a történelmi Magyarország számos helyén, Szőgyénben is emlékhelyek őrzik a hősök hallhatatlanságát.

Wass Albert a magyar hősök emlékezetére írott versében így ír: „Emlékszobor…ennyi maradt csupán belőlük, / és a tűzből, mely vezette a milliókat messze Golgotára, / és feszítette millió keresztre.”

Emlékezők a II. világháború áldozatainak emlékművénél (Fotó: Berényi Kornélia)

A megemlékezésen közreműködött Smidt Veronika, a Szőgyéni Dalkör katonadalokat énekelt, hegedűn kísért Gáspár Bettina.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma

