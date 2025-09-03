Home Régió Itt az első közös szlovák–magyar street food fesztivál
Itt az első közös szlovák–magyar street food fesztivál

Szeptember 5. és 7. között először találkoznak egy fesztiválon magyar és szlovák street foodosok Révkomáromban. Az esemény nemcsak határon átnyúló közösségi élmény, hanem a magyar Food Truck Show nemzetközi terjeszkedésének első lépése is. A rendezvényen 12 mozgóétterem sorakozik fel a Tiszti pavilon előtti utcában, ahol a gasztrofesztivállal párhuzamosan a KÚTFeszt is várja a látogatókat élőzenei koncertekkel.

A gasztronómiai kínálatban egyszerre jelennek meg a nagy klasszikusok és a friss újdonságok. A húsimádók kedvence lehet a Pizzburger, amelyben a hamburger és a pizza találkozik egy extrém, mégis működő kombinációban. A klasszikusok kedvelői az ország egyik legjobb smash burgeréért állhatnak sorba: vékonyra lapított, de szaftos marhahúspogácsák, sok sajttal és házi szószokkal.

Az édesszájúakat sem kell félteni, hiszen jön a Happy Churros, amely mára a magyar közönség kedvenc utcai desszertjévé vált – ropogós tésztarudak, fahéjas cukor, csokiszósz, minden, ami egy fesztiválestéhez szükséges. Mellettük az édességek között bemutatkozik a szlovák Minie’s is: a kocsi falatnyi fánkokkal, mini palacsintákkal és kreatív édes variációkkal hoz új lendületet a mezőnybe.

„Komárom épp Jókai születésének kétszázadik évfordulóját ünnepli, aki maga is igazi ínyenc volt, és ezt természetesen a műveiben sem titkolta. Nagyon örülök, hogy pont ebben az évben erősödik tovább a város gasztronómiai jelentősége, többek között a Food Truck Show-nak is hála. Az esemény újragondolva mutat rá azokra a finomságokra, melyeket a nemzetközi konyha kínál.

Örülök, hogy a két ország mozgóéttermei először nálunk találkoznak, és bízom benne, hogy az eseménynek lesz folytatása a jövőben” – nyilatkozta Keszegh Béla, a város polgármestere az esemény kapcsán.

„Számunkra ez az első valódi nemzetközi lépés, ami túlmutat egy gasztronómiai eseményen – most először két ország street food közössége találkozik, és együtt mutatja meg magát a közönségnek” – mondta Horváth Zoltán, a Food Truck Show főszervezője és a Magyar Street Food Egyesület elnöke.

Hozzátette: „Bízunk benne, hogy egyre több szlovákiai kocsi csatlakozik majd hozzánk, és minél több helyi vállalkozót sikerül majd inspirálnunk arra, hogy kipróbálja magát a food truck szcénában. A következő szlovákiai állomásunk Somorja lesz október 3. és 5. között, ahol még nyitva áll a lehetőség, hogy helyiek is csatlakozzanak a karavánhoz, 2026-ban pedig legalább öt szlovákiai városban lesz majd Food Truck Show.”

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

