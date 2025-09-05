Šutaj Eštok szerint Szlovákiának nincs más alternatívája, csak az EU és a NATO

Át kell értékelnünk, merre tart Európa – nyilatkozott Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter és a Hlas-SD elnöke a közösségi hálón. A pekingi katonai díszszemle kapcsán megállapította, hogy változik a világrend, amely a második világháború után alakult ki. A világ szerinte új korszakba lépett, melyben Kína, India és más nagy gazdaságok érvényesítik érdekeiket és megerősítik a pozíciójukat.

„Európa ahelyett, hogy tudatosítaná ezt és megpróbálná minél jobban lakosai javára fordítani a helyzetet, pont a fordítottját csinálja. Nem pragmatikus megoldásokat keres, amelyekkel egy magabiztos és erős Uniót építene ki, hanem újabb és újabb politikailag motivált szabályozásokat és tilalmakat vezet be” – tette hozzá Šutaj Eštok.

Ez gyengébb gazdaságot, magasabb árakat, valamint a versenyképesség és az európaiak életminőségének csökkenését eredményezi.

Kijelentette egyben, hogy Szlovákiának nincs más alternatívája, csak az EU és a NATO. „Az EU országai közül nekünk a legnyitottabb a gazdaságunk és kicsi a hadseregünk. De akkor sem maradhatunk csendben, mikor látjuk, hogy Európa önmagának okoz károkat. Erős, magabiztos és versenyképes Európára vágyunk. De ha az európai vezetők nem hajlandók elfogadni a valóságot, a homokba dugják a fejüket és úgy tesznek, mintha mi sem történne, a kontinensre komoly problémák várnak” – írta.

Šutaj Eštok szerint a világnak tisztelnie kellene Európát, de ehhez meg kell változtatnia az irányt, amerre tart.

„Át kell értékelnünk, milyen irányba tart Európa. Vissza kell térnie a józan észhez, ki kell lépnie ideológiai korlátai közül, melyek zsákutcába vezették, és el kell indulnia a pragmatikus politika útján”

– tette hozzá azzal, hogy Európának meg kell találnia a bátorságát, hogy újra világhatalom lehessen, máskülönben más játékosok veszik át a szerepét.

Pekingben, Kína fővárosában szerdán (szeptember 3.) a helyi idő szerint 9.00-kor katonai díszszemlét tartottak a második világháború befejeződésének 80. évfordulójának alkalmából. Az ünnepségen, melynek házigazdája Hszi Csin-ping kínai elnök volt, részt vett Vlagyimir Putyin orosz, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz, Maszúd Peszeskján iráni és Alekszandar Vucsics szerb elnök, illetve Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is. Az egyetlen EU vagy NATO államból érkező vezető, aki ellátogatott az ünnepségekre, Robert Fico miniszterelnök volt.

