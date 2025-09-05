A besztercebányai Skuteczky-villa a képzőművészet szolgálatában

Besztercebánya történelmi központjában a Felső utcában találjuk Skuteczky Döme (Dominik Skutezky) villáját. A 19. század utolsó esztendejeiben felépített épületben jelenleg a Skuteczky Döme állandó kiállítás látható. Az épület sok évtizeden át szolgált otthonául a festőművésznek és népes családjának.

A besztercebányai életképek festőjeként ismertséget szerző Skuteczky Döme felesége, Lőwy Cecília lévén került a bányavárosba hosszas képzőművészeti tanulmányútja után 1889-ben. Már ekkor elhatározta egy tágas villa építését a város csendes negyedében.

Az épület a családi nyugalmas fészek mellett Skuteczky műtermeként is szolgált. Az akkori Felső utca végén találta meg a számára ideális helyszínt.

A leendő villa emeleti műterméből a századfordulón csodás kilátás nyílt a várost körülvevő természetre. Ebből is inspirálódott a festőművész.

A tanulmányútjai során hosszasan elemezte az egyes képzőművészeti korszakokat. A reneszánsz volt a legkedveltebb korszaka. Egyes képein is visszatükröződik eme kor. Így nem meglepő, hogy a leendő villa a reneszánsz építészeti jegyeket hordozta.

Az elképzelései alapján a kétszintes házat Holesch Adolf besztercebányai építész tervezte meg. Az épület 1896-ra készült el. A festőművész 1921-ben bekövetkezett haláláig használta az impozáns épületet.

Az utcára néző homlokzatra a jellegzetes reneszánsz stílusjegyek mellett két portré került fel. A Skuteczky által oly kedvelt korszak két tehetséges géniusza, Tiziano és Rafaello képmásai köszönnek vissza a besztercebányai ház homlokzatán.

Az Ars poeticájának is tartott ARS ET AMOR és LABOR EL GLORIA latin nyelvű feliratok szintúgy felkerültek a villa falára. Mindazonáltal az utcafront homlokzat legdominánsabb eleme a felső szinten kialakított szobor, amely a festészet görög nőalakot formázó allegóriájaként került kialakításra.

A bejárat felett az emeleten alakították ki a tágas, nagy ablakokkal ellátott műtermet, melyet lakószobák vettek körül.

Korának elismert festőjeként számos jeles személyt fogadott a villában. Művészeti kortársai, közéleti személyiségek, írók adták egymásnak a kilincset.

A család sanyarú sorsa miatt sajnos szinte semmilyen forrás nem maradt fent a villa korabeli belső berendezéséről. Csupán pár, a villa belsejét is megörökítő festményből következtethetünk az egykori miliőre. Például a Virágok festője című alkotás Skuteczky Döme legfiatalabb lányát, a szintén festő Skuteczky Karolát ábrázolja a villa műtermében. Skuteczky Döme munkásságáról az alábbi cikkben írtunk bővebben.

A festőművész 1921. március 14-én hunyt el. A villát a már említett lánya Karola örökölte. Itt lakott férjével Ferdinánd Karvaš orvossal. Az alsó szinten alakította ki rendelőjét. Skuteczky Döme egykori műtermét változatlan formában meghagyták.

A villa azonban nem sokáig lehetett a leszármazottak békés és nyugodt otthona. A Szlovák Nemzeti Felkelést követően a német gestapo vette birtokba az épületet. Zsidó származásuk miatt Karolát és férjét Németországban kivégezték. A festőművész fia, Skuteczky Alexander építész szintén meghalt, ahogy a másik két testvér is odaveszett külföldön.

Karola, a férje és az építész fivére emlékének tiszteletére botlatóköveket helyeztek el a villa előtti macskaköves járdán.

A második világégést követően a Belluš testvérek vásárolták meg. Jelentősebb átalakításokat végeztek az ingatlanon, kialakítva két önálló lakást benne. A műterem drasztikus átalakításon esett át. A két család 1979-ben adta el a villát. Ekkortól bő egy évtizeden át adminisztratív célokat szolgált.

A rendszerváltás hozott új lendületet a villa életében. 1991 és 1993 között jelentős felújításon esett át, visszakapta régi szépségét.

A falai között 1994 februárjában nyitották meg a Skuteczky Döme művészi pályáját felölelő állandó tárlatot.

A villa jelenleg a Közép-szlovákiai Galéria részlegeként működik.

Forrás:

K. Baraníková – K. Beňová: Dominik Skutezky Ars et Amor – Labor et Gloria, 2014.

Pásztor Péter/Felvidék.ma