Új műsorral bővül a Csukás Meserádió kínálata – indul a Mesetorna Krisztivel

A mozgás örömét és az egészséges életmód fontosságát hangsúlyozó új, interaktív műsorral jelentkezik szeptember 27-től a Csukás Meserádió. A Mesetorna Krisztivel játékos és vidám formában ösztönzi a legkisebbeket a mindennapi testmozgásra.

A műsor házigazdája, Zobin Krisztina, a mozgás és a gyermeksport elkötelezett szakembere, aki nyolc év élsportolói múlttal több mint egy évtizeden keresztül tanította a gyerekeket vízilabdára és mozgásfejlesztésre. Most rádiós műsorvezetőként vállalkozik arra, hogy országszerte megmozgassa a kicsiket, akik zsiráfként nyújtózkodhatnak, kígyóként tekeredhetnek, gazellaként szökellhetnek, vagy akár egy képzeletbeli űrutazás során űrhajósokká válhatnak, a meteorok elől szökdécselve kitérve.

Mesetorna Krisztivel hétvégenként reggel 9 órától hallható, így a jól ismert Csukás Meseposta hallgatói már egy órával korábban kapcsolódhatnak be a közös játékba és mozgásba.

A néhány perces, egyszerű tornagyakorlatok nemcsak szórakoztatják a gyerekeket, hanem hozzájárulnak a testi-lelki egészségükhöz is – hangsúlyozza a szakértő.

„A gyermekeknek a mozgás alapvető örömforrás, amely egyben kulcsszerepet játszik a fejlődésükben is. Ha rendszeresen játszva tornázunk velük, akkor a sport természetesen épül be a napi rutinjukba, és életre szólóan hozzájárul az egészségükhöz” – emelte ki Zobin Krisztina.

A műsor a képernyőn is látható szeptember óta az M2 Gyerekcsatorna Teletorna Mini – nem lehet elég korán kezdeni című műsorban, ahol szintén vidám gyakorlatokkal segítik a gyerekeket az egészséges életmód felé vezető úton.

Mesetorna Krisztivel – hétvégenként reggel 9 órától a Csukás Meserádióban.

MTVA/Felvidék.ma