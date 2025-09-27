Reggeltől estig a népmeséket ünnepli szeptember 30-án a közmédia

Benedek Elek, a nagy mesélő születésnapjára emlékezve, 2005 óta szeptember 30-a a magyar népmese napja. A figyelmet a hazai népmesekincs értékeire irányító, valamint a mesékben fellelhető egyetemes, örök értékek, bölcsességek átadását célzó eseményhez idén is tematikus műsorokkal csatlakozik a közmédia. Az ikonikus Magyar népmesék több epizódja mellett elismert művészek tolmácsolásában kulturális örökségünk kincseinek számító varázslatos történetekkel is várja nézőit, hallgatóit a közmédia több csatornája.

Az M2 Gyerekcsatorna a magyar kulturális örökség megőrzésében és népszerűsítésében fontos szerepet játszó, Magyar népmesék című animációs sorozat nyolc darabját is műsorára tűzi a nap tiszteletére. A Jankovics Marcell összetéveszthetetlen képi világával és Szabó Gyula felejthetetlen narrációjával készült tanulságos történetek közül – a többi között – ismét láthatják Az égig érő fa, A csillagszemű juhász és A só című epizódokat.

Az egyéves születésnapját nemrég országjáró turnéval ünneplő Csukás Meserádió is kiemelten készül szeptember 30-ra. Több magyar népmesét hallhatnak az idén februárban elhunyt Mécs Károly előadásában, emlékezve és tisztelegve ezzel a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész munkássága előtt is, aki a Csukás Meserádió indulásakor nagy szeretettel érkezett és tett eleget a felkérésnek, hogy népmeséket olvasson gyerekeknek. Benedek Elek születésének évfordulóján további magyar népmeséket tűz műsorára a rádió, elismert művészek tolmácsolásában. A Benedek Elek gyűjtése nyomán született A szerencse és az áldás című történetet Blaskó Péter adja elő, A kiskakas gyémánt félkrajcárját Kautzky Armand tolmácsolja, míg A kis gömböc Szulák Andrea hangján elevenedik meg. Sebestyén Márta, Balázs Péter, Ujréti László és Pindroch Csaba mellett a közmédia több műsorvezetője, illetve a rádió csatornahangja, Gubik Petra is a magyar népmesék gyöngyszemeiből válogat e napon.

A premier mese is Benedek Elek gyűjtésének egy darabját hozza el, az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorban Takaró Mihály József Attila-díjas író, irodalomtörténész, tanár Szép Palkó történetét osztja meg.

A népmese napja alkalmából tematikus adással jelentkezik a Dunán vasárnap 19:45-től a Magyarország, szeretlek! című zenés vetélkedő, kedden a csatorna magazinműsoraiban is hangsúlyos szerepet kap a mese szerepe, valamint 16 órától a Ridikül című talkshow is a nap tematikájához kapcsolódik Mondj egy mesét! című adásával.

A magyar szellemi kulturális örökség átörökítésén munkálkodó Hagyaték című ismeretterjesztő sorozat Lelket építő hagyaték – A magyar népmese című epizódját tűzi műsorára szeptember 30-án 9 órától a Duna World, 11:30-tól pedig az 1978-as Bolondok bálja című tévéjátékot láthatják. A népmesei gyűjtés feldolgozásának hőse Mihók, aki egy furcsa lánykérés után elindul a világba, hogy leendő rokonságához fogható bolondokat találjon. A humoros történet sztárszereposztással várja a nézőket, többek között Benedek Miklós, Bodrogi Gyula, Harsányi Gábor, Huszti Péter és Kállai Ferenc játékát is élvezhetik. A Magyar népmesék című sorozat egy-egy epizódját a Duna World is bemutatja a nap tiszteletére, 11:25-től A mindent járó malmocska, majd 20:30-tól az Ábelesz-kóbelesz, valamint A szorgalmas és a rest leány című részek láthatók.

Az M5 kulturális csatorna A magyar animáció legendái című műsor Nagy Lajost, a Magyar népmesék rendezőjét bemutató részével indítja 7:45-kor a tematikus napot, ezt követően pedig A Nagyok – Visszaemlékezések című műsor eleveníti fel Csukás István alakját. 9:25-től a Könyvjelző – Takaró Mihály műsora Benedek Elek és a népmese kapcsolatát vizsgálja, feltárva, hogy a nagy mesemondó miként került kapcsolatba az ifjúsági irodalommal. A mese nyelvével foglalkozik 9:50-től a Legfőbb dísze a nemzetnek – A magyar nyelv című műsor, amelyet 20:50-től ismét megnézhetnek a csatornán.

Az M5 élő kulturális magazinműsora, a 16:30-tól jelentkező Librettó is foglalkozik a népmese napjával. A műsor vendége lesz Hűvösvölgyi Ildikó színművész, Sándor Ildikó néprajzkutató és Berecz András mesemondó, továbbá Benedek Elek leszármazottai is érkeznek a stúdióba, dédunokája Bíró Enikő mellett két ükunokája Bíró Bíborka Eszter és Júlia is a családi legendáriumból idézi fel a nagy mesemondó alakját. A Librettó után a Kontúr is a nap tematikájához kapcsolódik, 17:55-től Mikulás Ferenc, Kossuth-, Balázs Béla- és Magyar Örökség díjas animációsfilm-producer portréja rajzolódik meg.

A közmédia reklám- és díjmentes streaming felületén, a Médiaklikken számos klasszikus rajzfilmsorozattal találkozhatnak, a többi között megnézhetők A kockásfülű nyúl, A nagy ho-ho-ho-horgász és a Pom Pom meséi is. A rajzfilmkedvelőket egy haladó szintű kvíz is várja a felületen, amellyel játékos kikapcsolódásként tesztelhetik tudásukat a régi mesékről.

MTVA/Felvidék.ma