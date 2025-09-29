Magyar előadók koncertjei, virtuóz hangversenyek a zene világnapján a közmédia csatornáin

A közmédia több csatornája várja tematikus tartalmakkal nézőit, hallgatóit október 1-jén. Csatlakozva a nemzetközi naphoz, a hangversenyeken túl, zenei örökségünkkel és hangszerekkel foglalkozó műsorok közül is válogathatnak.

A zene világnapját a világhírű hegedűművész, Yehudi Menuhin kezdeményezésére minden év október 1-jén rendezik. A nemzetközi naphoz csatlakozva a Bartók Rádió egész nap tematikus műsorokkal várja hallgatóit. A Muzsikáló műsorfolyamban beszélgetések, interjúk hallhatók magyar és nemzetközi művészekkel, szerzőkkel. Magyar előadók koncertjei várják a hallgatókat a déli hangversenysávban, elsőként a Debreceni Kodály Kórus és a Capella Savaria hangversenye csendül fel a 2023-as II. Haydneum Egyházzenei Fesztiválról, majd Kelemen Barnabás (hegedű) és Berecz Mihály (zongora) koncertjét tűzi műsorára a rádió, amely 2025 februárjában a Zeneakadémia Solti terében hangzott el. A Liszt Ünneppel foglalkozik 19 órától az Összhang című műsor, 19:35-től pedig Magyar Valentin (zongora) és a Korossy Vonósnégyes 2024 tavaszán bemutatott hangversenye következik.

Az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában 16:30-tól beszélgetést láthatnak az idei Liszt Ünnep kapcsán a fesztivál operatív igazgatójával, Szomolányi Janinával, továbbá két külön világot képviselő hangszer virtuóza, Balázs János zongoraművész és Szamosi Szabolcs orgonaművész is a stúdió vendége lesz. A zene világnapjához kapcsolódik a 21:35-kor kezdődő Intermezzo, amely után a nézők A Virtuózok és a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek gálakoncertjét élhetik át. A Zeneakadémián 2023-ban rendezett hangversenyen Kovács János vezényelt.

A zene világnapjához a Duna magazinműsorai, a Család-barát és a Családi-kör is csatlakozik, valamint a Duna World is a nap tiszteletére tűzi műsorára a Testamentum – egy elveszett világból című 2025-ös tévéfilmet. Surányi András 22:30-kor kezdődő alkotása Bartók Béla amerikai emigrációjának utolsó, gyötrelmes éveit mutatja be, miközben egy mai rendező, Dan Bacsics saját gyökereit kutatva párhuzamos lelki utat jár be Budapesten. A dokumentarista és fikciós elemeket ötvöző alkotás nem életrajz, hanem a bartóki szellemiség, morális elkötelezettség és identitáskeresés univerzális kérdéseit vizsgálja. Központi motívuma a Kékszakállú herceg vára rendezése és egy fiktív Testamentum, amely az örök érvényű művészi hitvallást keresve vezeti hőseit önmagukhoz. A film után A dallamok, akik vagyunk című nyolcrészes zenei útifilm Kodály-módszert bemutató epizódját láthatják.

Az M2 Petőfi TV-n 22 órakor kezdődő élő műsora, az Esti Kornél kiemelten foglalkozik a témával, utána pedig különleges Akusztik koncerttel várja nézőit a csatorna: a késő éjjel kezdődő 2018-as koncerten a legnagyobb Skorpió slágerek akusztikusan, Balázs Fecó vendégelőadó kíséretében hangzottak el.

A világnapon az M2 Gyerekcsatorna az Ütemmutató című nagy sikerű, saját gyártású zenés ismeretterjesztő sorozatának korábbi évadaiból válogat. A nap folyamán ismét műsorra kerülő kilenc epizódban a többi között a citera, a fuvola, a cselló, a glissotar és az elektromos gitár is szerepel. A zene ünnepléséhez csatlakozik a Hetedhét kaland adása is, a 19:40-kor kezdődő epizódban megismerhetik a handpan hangszert, zenél Radisz Afrodité és a 3B, a műsor állandó szereplője, Kótyavetye pedig a dalos madarak énekversenyére látogat.

Különleges műsorokkal és dalokkal ünnepli a zene világnapját a Csukás Meserádió. A nap a csatorna vidám születésnapi dalával indul, amelyet Sebő Ferenc zenéjére, Paár Julcsi előadásában, Lackfi János szövegével hallhatnak a gyerekek, és felcsendül a már ismert Csukás Meseposta főcímdala is. Ezen a napon a Csukás Meserádió palettáján számos zenei előadóval és jól ismert slágereikkel találkozhatnak a hallgatók. A gyerekeknek dalol többek között Kovácsovics Fruzsina, Gubás Gabi, Korpás Éva, a Kaláka, az Alma együttes, a Kiskalász, az Apacuka, a Buborék, a Góbé és a Bóbita zenekar, valamint magyar népdalok is felcsendülnek. Az esti mese sem marad zenei élmény nélkül: a Grimm-mese, A csodálatos hegedűs, Gőz László jazz-zenész előadásában hangzik el.

