18. Nemzeti Vágta – Élőben a közmédia csatornáin

Pénteken kezdődik az idén háromnapos 18. Nemzeti Vágta. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének – amelynek futamain több mint 100 lovas indul – Szilvásvárad ad otthont.

Október 3-án, pénteken tartják a Nemzetközi Rendőr Lovasversenyt, amelyen szimultán gyorsasági és ügyességi verseny, lövészet, tűz- és hordóugratás során is összemérik ügyességüket a hazai és nemzetközi indulók. A verseny döntőjét vasárnap rendezik.

Október 4-én, szombaton látható a 14–17 évesek részvételével a Kishuszár Vágta, majd a 10–13 évesek küzdenek a győzelemért a Huszárgyerek Vágta előfutamaiban, de aznap tartják a felnőttekkel a Nemzeti Vágta előfutamait is. A Fogatvágta, a Kocsitoló verseny előfutamai, a Győri Ördöglovasok produkciója, valamint a méneshajtás sem maradhat ki a Nemzeti Vágta második napjának programjából.

Október 5-én, vasárnap 9 órától tartják a Kishuszár és a Nemzeti Vágta középfutamait, az új versenyszám, a Hagyományőrző huszárverseny előfutamait, a Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros versenyt is. Aznap tart bemutatót a HaZám Lovasudvar, a Gömöri Lovas Egyesület, a pónilovas gyerekhuszárok, a Helvéciai Lovasbetyárok és a Győri Ördöglovasok is, de lesz 1848-49-es csatajelenet bemutató és történelmi lovasfelvonulás is.

14 órakor kezdődnek a döntők: a Kocsitoló verseny, a Huszárgyerek Vágta, a Nemzetközi Rendőr Lovasverseny, a Fogatvágta, a Hagyományőrző huszárverseny és a Kishuszár Vágta fináléja, amelyek 16:40-ig tartanak. A Nemzeti Vágta döntője 16:50-kor veszi kezdetét.

A műsort a méneshajtás zárja.

A lovasünnep mindhárom napjának eseményei élőben követhetők a Médiaklikk és az M4sport.hu oldalán, a döntő futamokat pedig vasárnap 15 órától élőben közvetíti a Duna. A nézőket a csatorna műsorvezetői, Rátonyi Kriszta és Fodor Imre várják.

