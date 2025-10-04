Home Kitekintő Csehországban az ellenzéki ANO sikerét jelzik a részeredmények
Csehországban az ellenzéki ANO sikerét jelzik a részeredmények

Fotó: MTI

Az Andrej Babiš vezette, jobbközép ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom előretörését jelzik a cseh képviselőházi választások részeredményei, amelyeket a szombat délutáni urnazárás után folyamatosan közöl a Cseh Statisztikai Hivatal.

A szavazókörök 50 százalékában, alapvetően a kisebb létszámú körzetekben leadott szavazatok összeszámlálása után az ANO vezet 38,2 százalékkal, második a három kormánypártot tömörítő Együtt (Spolu) 20,4 százalékkal, míg a harmadik hely egyelőre a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalomé 10,5 százalékkal. A további helyeket a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), a Cseh Kalózpárt és az Autósok pártja foglalja el.

Az eddigi részeredmény szerint hat tömörülés jutna be a parlamenti alsóházba.

A kommunisták vezette Elég volt! (Stačilo!) támogatása egyelőre nem éri el a parlamenti bejutási küszöbnek számító öt százalékot. A nem hivatalos végeredményt szombat estére ígéri a számlálást végző Cseh Statisztikai Hivatal.

A Csehországban hagyományosan kétnapos képviselőházi választás pénteken délután kezdődött és szombaton kettőkor fejeződött be. A választást megzavaró incidensekről, problémákról nem érkeztek jelentések.

MTI/Felvidék.ma

