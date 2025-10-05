Home Ajánló Tóth László: Időutazás II.
Megjelent a Vámbéry Polgári Társulás gondozásában Tóth László Időutazás II. című kötete, mely 2017–2025 közötti alkalmi írásokat tartalmaz.

Tóth László József Attila-díjas költő, író, szerkesztő kispublicisztikai írásainak második kötete, a 2023-ban megjelent elsővel együtt a szlovákiai magyarság irodalmi-művészeti-kulturális-szellemi életének egyféle krónikája, fontos vonásainak lenyomata is.

Ezen írásai mindemellett rálátást adnak a példásan sokoldalú szerző gondolkodására és a szlovákiai magyar szellemi életben való tevékeny részvételére is.

Tóth bármihez is nyúl, figyelemre méltó az a határozott és biztos értéktudat, árnyalatos értékszemlélet, mely egyrészt a krónikás megbízhatóságával, elkötelezettségével, másrészt pedig jövőbe tekintő látásmódjával a szerzőt legfigyelemreméltóbb gondolkodóink közé emeli.

Megrendelhető ITT.

