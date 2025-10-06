„Igyekszünk a megtépázott Kossuth-lobogót foltozni”

Október 5-én, vasárnap délelőtt tartotta meg a Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete és a Nemesradnóti Református Egyházközség az aradi vértanúk emléknapját a gyülekezeti ház udvarán, az 1848/49-es emlékkőnél, amelyre ilyenkor kihelyezik a huszárszobrot is.

Főhajtás a szabadság hősei előtt

Az ünnepség a huszárszobor kihozatalával és a 90. zsoltár eléneklésével vette kezdetét, majd Pohóczky Béla beszolgáló helyettes lelkész áhítata hangolta elcsendesedésre a résztvevőket.

A jelenlévőket Dobos Ilona, a Csemadok alapszervezetének elnöke köszöntötte. Felidézte, hogy 2019-ben, a Csemadok fennállásának 70. évfordulóján és a szabadságharc 170. jubileumán avatták fel a huszárszobrot, amely azóta minden évben az emlékezés központi helyszíne.

„Az évek során közösen építjük virtuális emléktáblánkat, amelyre azoknak a nevét véssük fel, akik Nemesradnótról vagy környékéről valamilyen módon kapcsolhatók a magyar szabadság eszméihez” – mondta a Csemadok-elnök.

Dobos Ilona felsorolta az elmúlt években felkerült neveket: az első volt Varga Mihály, az 1848-as honvéd; majd Bedécs Péter, aki a magentai csatában esett el; később a kolerajárvány áldozatai, az 1872-es rimaszécsi választások során elhunyt radnótiak, Vitéz Szivy Ferenc huszárszázados, végül pedig Erzsébet királyné, Sisi. A sor idén új névvel bővült – ezt Pósa Dénes, a gyülekezet gondnoka és a község alpolgármestere ismertette.

Tisztelgés Kossuth Lajos előtt

Ünnepi beszédében Pósa Dénes Eperjeshez fűződő emlékeit idézte fel, ahol diákként találkozott először Kossuth Lajos emléktáblájával. Mint elmondta, a szabadságharc vezérének emlékét ott ma is tisztelettel őrzik, s e példából kiindulva javasolta, hogy Kossuth Lajos neve kerüljön fel a nemesradnóti virtuális emléktáblára.

„Kossuth a magyar nemzeti függetlenség, a polgári átalakulás és a szabadság szimbóluma. Lelkülete Radnóton is jelen volt – a 48-as párt híveinek bátorságában és Pósa Lajos költészetében egyaránt” – hangsúlyozta az egyházgondok.

Pósa Dénes kiemelte, hogy a radnótiak a múltban is hűségesen őrizték a „Kossuth-lelkületet”, amely a szabadság, a hazaszeretet és a közösségi összetartozás eszméjét jelképezi.

„Pár éve igyekszünk a megtépázott Kossuth-lobogót foltozni, tisztítani, magasra emelni. Ez a mai rendezvény is ezt szolgálja” – zárta gondolatait.

Az ünnepség keretében elhangzott Pósa Lajos A kis huszár című verse és a Menyben lakó én Istenem című dicséret, majd a résztvevők elhelyezték koszorúikat az emlékkőnél.

A megemlékezés a Himnusz eléneklésével zárult, méltó főhajtással az aradi vértanúk, a magyar szabadságharc hősei és a radnóti huszárok emléke előtt.

HE/Felvidék.ma