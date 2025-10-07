„Komárom vára nemcsak kőből épült, hanem hűségből és bátorságból”

Komáromban hagyományosan a Klapka téren koszorúzással vette kezdetét az aradi vértanúkról való megemlékezés a város vezetősége, a Csemadok helyi szervezete és a Jókai Egyesület közös szervezésében.

A Csemadok komáromi alapszervezetének elnökségi tagja, Bajnok Éva köszöntötte az egybegyűlteket, köztük Észak-és Dél-Komárom polgármestereit, képviselőit, a civil és az egyházi szervezetek, a környékbeli önkormányzatok képviselőit.

A rendezvény ünnepi szónoka, Bencze Dávid történész, a Martosi Rendezvényliget és Népfőiskola oktatója beszédében arra mutatott rá, hogy amíg Aradon tizenhárom hős tábornok életét oltották ki, addig Komárom falai között „még mindig a szabadság szívdobbanásai hallatszottak.”

Ez a kettősség – a vértanúság és a kitartás – teszi különlegessé a komáromiak emlékezetét

– vélekedett. Míg Aradon az életükkel, addig Komáromban becsületükkel és kitartásukkal hoztak áldozatot a haza oltárán.

A történész megemlékezett még azokról a hősi halált halt, kivégeztetett vértanúkról, akiket a hatalom korábban, vagy később végeztetett ki: Ormai Norbert, Kazinczy Lajos és Ludwig Hauk ezredesekről, de kiemelten beszélt a két komáromi vértanúról, Lenkey Jánosról és Török Ignácról is.

Hangsúlyozta, a kapituláció után több honvédtisztet vittek Komáromból bíróság elé, köztük olyanokat is, akiket halálra ítéltek és kivégeztek – bár ők nem Aradon, hanem más városokban szenvedték el a halált.

„Így itt minden kő a múlt szívének dobbanását őrzi. Emlékük ápolásával mi is hozzájárulunk magyarságunk és emberi mivoltunk lényegi sarokköveihez, létezésünk alapjaihoz”

– fogalmazott, hozzátéve, a történelem arra tanít minket, hogy a haza nemcsak földrajzi fogalom, hanem lelki és szellemi közösség.

Mint mondta, meg kell érteni, hogy az aradi hősök nem csupán régi történetek szereplői, hanem élő példák, a szabadság és a hűség pedig nem üres szavak, hanem életünk iránytűi kell legyenek. Rámutatott, a komáromi hősök helytállásából kell táplálkozni, amikor iskolát választunk gyermekünknek, amikor együttműködünk szlovák honfitársainkkal, vagy éppen, amikor anyagi megfontolásból a szülőföld elhagyását fontolgatjuk.

„Komárom vára nemcsak kőből épült, hanem hűségből és bátorságból”

– intett.

A rendezvényen Danis Dorian, a Selye János Gimnázium diákja lépett fel, valamint közreműködött a Concordia vegyeskar Stubendek István vezényletével. A Klapka téri megemlékezés a tábornok szobrának megkoszorúzásával ért véget – helyi és környékbeli civil és egyházi szervezetek, városi intézmények és a magyar párt vezetői, képviselői rótták le tiszteletüket, majd közösen énekelték el a magyar himnuszt.

A hagyományoknak megfelelően az emlékezők átsétáltak a közeli Anglia parkba és a komáromi várat védő két vértanú, Lenkey János és Török Ignác 2005 óta álló emlékoszlopánál gyűltek össze, ahol Farkas Adrianna, a Jókai Egyesület elnökségi tagja köszöntötte az emlékező közösséget. A megemlékezésen a Selye János Gimnázium két diákja, Szeles Chloé és Majer Jázmin lépett fel. A koszorúzást és mécsesgyújtást követően a megemlékezők közösen énekelték el a Szózatot.

SZE/Felvidék.ma