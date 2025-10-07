Nemzeti gyásznap Dunaszerdahelyen – az aradi vértanúk példája adjon erőt!

Dunaszerdahelyen október hatodika késő délutánján, a nemzeti gyásznap alkalmából szerveztek megemlékezést a Lipcsey György szobrászművész által alkotott az 1848/49-es emlékműnél, ahol Karaffa Attila, a város alpolgármestere köszöntötte az emlékezőket.

Emlékeztetett, október 6-a a magyar nemzet egyik legfájdalmasabb napja: az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja. Mint mondta, ezen a napon 1849-ben tizenhárom honvédtiszt áldozta életét a szabadságért és a hazáért, példát adva bátorságból, hűségből és áldozatvállalásból. „A nemzeti gyásznapon közösen hajtunk fejet azok előtt, akik hősies kiállásukkal a magyar szabadság ügyét szolgálták, s emlékeztetünk arra, hogy a szabadságért hozott áldozat minden nemzedék számára örök üzenetet hordoz: a haza szeretete és a közösségért vállalt felelősség soha nem vesztheti el aktualitását” – jelentette ki.

Az esemény ünnepi szónoka Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára volt, aki arra hívta fel a figyelmet, az aradi vértanúk példája adjon erőt ahhoz, hogy bátran szembenézzünk a jelenkor küzdelmeivel.

„Legyen fülünk meghallani, amit Arad mártírjai üzennek nekünk, és legyen szívünk befogadni azt”

– fogalmazott.

Az ünnepi eseményen közreműködött a Hodosi Citerazenekar, Nagy Lili, a Vámbéry Ármin Gimnázium diákja, a Művészeti Alapiskola Ágacska-Dunaág Táncegyüttese, valamint 10. számú Szent György cserkészcsapat. Az ünnepi megemlékezés az emlékmű megkoszorúzásával és a Himnusz közös eléneklésével ért véget.

HA/Felvidék.ma

Képek forrása: HA/Felvidék.ma