Zelenszkij: komoly kockázata van annak, hogy Moszkva kiterjeszti a háborúját Európára

Vlagyimir Putyin orosz elnök elveszíti az orosz lakosság bizalmát, ha nagyszabású lakossági mozgósítást rendel el az országában, és a helyzet javítása érdekében kénytelen lesz egy nagyszabású háborút indítani Európában, hogy valamilyen sikereket mutathasson fel – vélekedett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján.

„Az Ukrajna elleni háborúban már mindent eladott az orosz lakosságnak, amit tudott, és ahogy mondtam is, a termék silány minőségű: azt a hazugságot adja el, hogy képes valamiféle eredményt elérni az Ukrajna elleni háborújában. Hol maradnak azonban a gyors sikerei? Nézzék meg Európa térképét. Ahol gyors sikereket érhet el, oda fog menni, ha mozgósítás lesz, ez egészen biztos. Miért mozgósítana milliókat? Nagy a kockázata annak, hogy Putyin valóban egy világháborúba sodródik” – fejtette ki Zelenszkij.

Ugyanakkor véleménye szerint ezért voltak fontosak az európaiak jelzései, az Egyesült Államok és Donald Trump amerikai elnök kezdeményezései, hogy Putyint tárgyalóasztalhoz ültessék.

„Mert ez megállíthatja őt, és csökkentheti a katonai műveletek kiterjesztésének kockázatát” – tette hozzá. Az államfő szerint Putyin fél a tűzszünettől, mert ha egyszer tűzszünetet kötnek, onnan visszalépni a háborúba számára nehéz lesz.

„Úgy gondolom, hogy Trump elnök azt szeretné, ha mi ott ülnénk a tárgyalóasztalnál, és mi támogatjuk is ezt az irányt. Úgy vélem, ő nagyon szeretné, ha tűzszünet lenne, és a háború véget érne. Azt hiszem, ez volt a célja kezdettől fogva. Azt gondolom, hogy a találkozónk és a valós tények együtt szélesebb megértést adtak neki arról, hogy az oroszok olyasmit próbálnak neki eladni, amit valójában nem képesek megvalósítani. Más szóval: nyíltan hazudnak” – jelentette ki Zelenszkij.

Hangsúlyozta, hogy a valóság azt mutatja: az oroszok „nem tudják mindenáron és nagyon gyorsan elfoglalni Ukrajna keleti részét. Szerinte ez lehet az egyik oka annak, hogy egyes ukrán megyék intenzív orosz tüzérségi támadások alatt állnak”.

Elmondta:

Trump nem utasította el annak lehetőségét, hogy Ukrajna kaphasson Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket. Emlékeztetett arra is, hogy a kérdést már Joe Biden elnöksége alatt is felvetette, de akkor elutasítást kapott.

Az elnök szerint a Kreml célja a Donyeck megyei Pokrovszk elfoglalása bármi áron, és intenzív harcok zajlanak Dobropillja térségében is.

„Zajlik az ukrán ellentámadó hadművelet. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon nehéz, de rendkívül időszerű, és sikeresnek tartjuk. Úgy véljük, ez a hadművelet meghiúsította az orosz nyári offenzívát. A dobropilljai hadművelet során több mint 12 ezres orosz veszteséget regisztráltunk, ezen belül több mint 7 ezer halottat, augusztus 21., a művelet kezdete óta” – hangsúlyozta. Ugyanakkor az államfő a legfontosabbnak azt tartja, hogy ez az ukrán ellentámadás meghiúsította mindazokat a terveket, amelyeket az oroszok az amerikai fél felé kommunikáltak, nevezetesen, hogy novemberig elfoglalják a Donyec-medencét, illetve annak nagy részét.

A külső vezeték megrongálódása miatt már napok óta dízelgenerátorokkal működő zaporizzsjai atomerőművel kapcsolatban Zelenszkij kiemelte, hogy az orosz erők nem engedik a vezeték megjavítását, folyamatosan tüzet nyitnak a javítóbrigádokra, melyek tagjai közül többen is életüket vesztették.

MTI