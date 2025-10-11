Átadták Jókai Mór felújított síremlékét

Jókai Mór egy nagy nemzedék egyik legfényesebb csillaga volt, aki a haza függetlenségéért is bátran harcolt – hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter Jókai Mór születésének bicentenáriuma, valamint felújított síremlékének átadása alkalmából tartott szombati ünnepségen, a Fiumei úti sírkertben.

Jókai részese volt annak a generációnak, amely létrehozta a polgári Magyarországot, törvénybe iktatta az április törvényeket és a haza függetlenségéért bátran harcolt a szabadságharc csatáiban – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Ennek a generációnak a tagjai nem egyszer életüket kockáztatva szenvedték el az üldöztetés éveit, majd megkötötték a kiegyezést, amely után Magyarország fél évszázadon keresztül befuthatta azt a fejlődési pályát, amelyre Mohács után évszázadokon át nem volt lehetősége:

teremtett erős gazdaságot és fejlett városokat, világszínvonalú magyar kultúrát, összetartó magyar nemzetet

– hangoztatta a miniszter.

Felidézve Jókai Mór közéleti tevékenységét Gulyás Gergely azt mondta: az író 27 évig parlamenti képviselő, hét éven keresztül a főrendiház tagja volt. Az író hangja egyszerre szólt a nemzetért és a szabadságért az irodalomban és a közéletben is.

Gulyás Gergely szerint ez a két tevékenység szorosan összekapcsolódott, amikor Jókai a tehetségét a haza fejlődésének szolgálatába állította. Pályája a 12 pontot felolvasó márciusi ifjútól a főrendiházi tagságig vezetett: Jókai ott volt március 15-én a forradalmárok között, és végigharcolta a szabadságharcot a világosi fegyverletételig.