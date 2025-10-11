Hitvalló ősök, önfeláldozó hazafiak

Megjelent a Református Újság gyülekezeti tájékoztató októberi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

Október a reformáció hónapja. Részben erre és az október 6-ai emléknapra reflektál a hitvalló hősökről és önfeláldozó hazafiakról szóló jegyzet a címlapon. Az elcsendesedés, az önvizsgálat kerül középpontba a Csendes vagyok! És akkor?! című írásban.

Az Ukrajnában és a közel-keleti országokban zajló háborúk hitet próbáló helyzeteket megélő nőkre összpontosító lisszaboni konferenciáról számol be a lap hasábjain Pocsainé Tövissi Tímea, kárpátaljai lelkész.

A pozsonyi és a pályini gyülekezet tagjai Turnský István lelkész nyomába eredtek Prágában. Csak az emlékművet lehet megrongálni, az emléket nem! – megrongálták a Trianon centenáriuma alkalmából állított emlékművet a Naprágy feletti hegytetőn. Szeptember közepén lelkészbeiktatásra került sor Zsarnón.

A szerbiai Bácsfeketehegyen Kárpát-medencei Imanap-előkészítő Konferenciát tartottak. Folytatódik Csoma László Emlékezz vissza rovata.

Az emberek figyelmét könnyebb megragadni érzelmeket, érzéseket kifejező képekkel, rajzokkal mondja Csók Krisztina illusztrátor, aki szerint mindez egy kicsit akár figyelemelterelés is lehet, hiszen hajlamosak vagyunk elveszni a sok külsőségben, a vizuális élményekben. Az októberi lapszám terjedelmes interjút közöl a fiatal illusztrátorral.

Szeptember 13-án, szombaton Uzonban rendezték meg a Székelyföldi Régiós Nőszövetségi Konferenciát. További részletek a közölt beszámolóban olvashatóak. Utánanéznek az ámen héber szó jelentésének.

Az állandó rovatok sem hiányozhatnak, az Érdekességek a Bibliából rovat ezúttal az aranyborjúnak jár utána. A lap közli a novemberi bibliaolvasó vezérfonalat.

