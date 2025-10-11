A Magyar Szövetség sátra a Simon-Júda vásárban

Párkányban, a háromnapos Simon-Júda vásáron a Magyar Szövetség is jelen volt, s a Szövetség jelképeivel fémjelzett sátorban várta szimpatizánsait.

A szombati napon is szeretettel invitálták a sátorba az arra járókat és az érdeklődőket. Jelen volt Bolya Szabolcs megyei képviselő, járási elnök, Köbölkút polgármestere.

A helyiek képviseletében Fekete László, a párkányi alapszervezet elnöke, önkormányzati képviselő, míg Farkas Tibor járási elnökségi tag és Farkas Hajnalka járási titkár Udvardról érkezett.

Jelen volt Herman Barbara pártmenedzser, Méri Szabolcs, Szőgyén polgármestere, valamint a Magyar Szövetség párkányi és a környékbeli tagjai, illetve a környék községeinek fiatal aktivistái.

Vidám hangulat volt a sátor alatt, ahol szeretettel fogadták az érdeklődőket, válaszoltak kérdéseikre és a Magyar Szövetséget népszerűsítő kiadványokat nyújtottak át részükre.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma