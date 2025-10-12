Kürti Ízek Nemzetközi Fesztiválja – Tiszakürtre került a vándorfakanál

Nyolcadik alkalommal szervezték meg október 11-én a Kürti Ízek Nemzetközi Fesztiválját a mátyusföldi Hidaskürtön. Mivel a községi hivatal udvarát kinőtte a rendezvény , idén – első alkalommal – a szabadtéri színpad és annak környezetében rendezték meg.

A rendezvényen tiszteletét tette Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke, Berényi József, Nagyszombat megye első alelnöke és Zupko Tamás, a Magyar Szövetség járási elnöke. A rendezvényt Rózsár Tibor polgármester nyitotta meg.

Jozef Viskupič köszöntőjében arról beszélt, az ehhez hasonló események közelebb hozzák egymáshoz az embereket, településeket, amely által erősödik az adott régió is. A hagyomány tisztelete mellett fontos szempont, hogy a nemzetközi fesztivál azokat a mozzanatokat keresi, amelyek összekötik az embereket, kultúrákat, településeket – mindezt remek hangulatban, kitűnő ételekkel, jó zenével, programokkal karöltve – fogalmazott.

Berényi József szintén a rendezvény közösségkovácsoló eredményéről beszélt, hozzátéve, az ehhez hasonló rendezvények hozzájárulnak a régió fejlődéséhez, a mátyusföldi turizmus fellendítéséhez. A Magyar Szövetség politikusa egyúttal azt is elmondta, pártja jelen van és aktivistákkal is segíti ezeket a rendezvényeket, amelyek azért is fontosak a számukra, hogy személyes kapcsolatot tartsanak az emberekkel, beszélgessenek, meghallgassák őket. „Ahol csak tudunk, ott vagyunk. Igyekszünk az emberekhez közel lenni, elmagyarázni nekik azt, hogy mi a küldetésünk, miért fontos az összefogás, miért lényeges az, hogy egy csapatban legyünk” – nyilakozta portálunknak.

A kürti ízek fesztiválján számos „Kürt” nevű település képviselte magát Magyarországról és a Felvidékről is. Főztek káposztát, csikós tokányt, vadast és pörköltet, Negyeddel pedig még focimeccset is játszottak a helyiek az új sportpályán. A vándorfakanál idén Jász-Nagykun-Szolnok vármegyébe, Tiszakürtre került.

