Művelő

A közönség szívét meghódították a dallamok

Operett- és operaest Pozsonyeperjesen

Molnár Ilona
Fotó: Szabó Miroslav

Október 15-én különleges zenei élményben lehetett részük mindazoknak, akik ellátogattak a „Opera–operett Házy Erzsébet nyomdokain” című koncertre Pozsonyeperjesen. Az esemény a MOL–Új Európa Alapítvány támogatásával valósult meg, amely lehetővé tette, hogy a közönség a hazai és nemzetközi operett- és operairodalom gyöngyszemeit hallhassa kiváló művészek tolmácsolásában.

A műsor gazdag palettát kínált: Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Johann Strauss, Szirmai Albert, Huszka Jenő, Ábrahám Pál, Zerkovitz Béla és más nagy zeneszerzők legnépszerűbb dallamai csendültek fel. A közönség hallhatta többek között „Adél kacagó dalá”-t Strauss A denevér című operettjéből, Kálmán Imre örökzöld slágereit a Csárdáskirálynőből és a Marica grófnőből, valamint Lehár Ferenc gyönyörű „Vilja-dalá”-t A víg özvegyből. Az est színfoltja volt Puccini, Dvořák, Mozart és Offenbach egy-egy operaslágere, amelyek bizonyították: a művészek otthonosan mozognak mind az operett, mind pedig az opera világában.

Fotó: Szabó Miroslav

A fellépők – köztük

Szondi Tamás, Balogh Luca, Baranyai Anett, Endrész Ferenc, Kovács Szilárd, Wurczer Péter, Haraszti Elvira és Jakuba Šeniglová

– magukkal ragadták a hallgatóságot. A közös számok, mint például az „Az asszony összetör”, a „Csak a nő” és a lendületes „Húzzad csak”, igazi fergeteges finálét varázsoltak a színpadra.

A koncert méltó emléket állított Házy Erzsébet művészetének,

miközben újra bebizonyította: az operett és az opera dallamai időtlen értéket képviselnek, és képesek összehozni generációkat és közösségeket. A közönség vastapssal köszönte meg az élményt, amelyre sokan hosszú ideig emlékezni fognak.

Fotó: Szabó Miroslav

A szervezők kiemelték: a rendezvény nem jöhetett volna létre a MOL–Új Európa Alapítvány támogatása nélkül, amely hozzájárult ahhoz, hogy a kultúra és a zene szeretete minél több emberhez eljusson.

Molnár Ilona/Felvidék.ma

