Szemeszternyitó magyar mise és baráti összejövetel Nagyszombatban

Október második keddjén megtartották a szemeszternyitó szentmisét Nagy Lajos király és Pázmány Péter bíboros városában, Nagyszombatban. Ezzel kezdetét vette a misék sorozatának 13. évadja. Először 2013. február 13-án tartottak magyar misét az akadémiai évben.

Helyszínéül a Fő utca 47-es szám alatt található, családias hangulatot árasztó Szent Ilona-templom szolgált. Ismert az egykori ispotálytemplom a „magyarok templomaként“ is, lévén az 1950-es évekig Nagyszombat történelmében itt tartottak legtovább magyar miséket.

Október 14-e a liturgikus naptár szerint Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú egyházi emléknapja. Kiss Róbert nagyszombati általános helynök-vikárius, kanonok, révkomáromi esperesplébános, a szentmise celebránsa a 28. évközi hét keddi liturgiája szerint mutatta be a szentmisét.

A szentlecke felolvasásában Katona Júlia lektor, állandó résztvevő, zarándoklatszervező működött közre a híres búcsújáróhelyről, a csallóközi Dercsikáról. Orgonán játszott és az énekeket vezette Bencz Zsolt gímesi kántor, másodéves nagyszombati egyetemista.

A szentmisében megemlékeztek a közelmúltban elhunyt, nagyszombati közösséget is látogató tagokról: a június 27-én, 96 évesen örök nyugalomra helyezett Szalay László íróról, újságíróról, publicistáról. Továbbá a több mint 40 éven keresztül Pátria rádiós szerkesztő-műsorvezetőnőről, Bodri Eleonóráról, akitől augusztus 13-án vettek végső búcsút Vízkeleten.

A Szent Lukács könyvéből való evangélium központi mondanivalója volt, miszerint Jézus elítéli azokat, akik a külső látszatra sokat adnak, de a belső, lelki tisztasággal nem törődnek.

Homíliájában Róbert atya kiemelte: fontos, hogy beismerjük hibáinkat, okulva, tanulva azokból, s haladjunk tovább kitűzött célunk felé emelt fővel. Legyünk akár tanulók, diákok, egyetemisták, tanárok, egyetemi oktatók, egyházi avagy világi személyek, tevékenyek bármely szakma területén.

A mise után a baráti összejövetel kötetlen beszélgetéssel folytatódott a szomszédos pasztorációs központban, ahol felköszöntötték a napokban jubiláló nagyszombati közösség tagjait.

Zilizi Kristóf/Felvidék.ma