Ábelovai népviseletek Rimaszombatban képeken

A Gömör-Kishonti Művelődési Intézet (Osveta) dísztermében október 22-ig még megtekinthető az ábelovai népviseleteket felvonultató tárlat, mely Grétka Ivaničová gyűjteményéből való.

A megnyitón fellépett Petra Budáčová Gyetváról és Eva Kyzurová Rapp községből, akik népdalokkal idézték meg a közép-szlovákiai falvak hagyományos hangulatát. A bemutatott népviseletek különlegessége, hogy mindegyik darab az Ábelova községre jellemző kézműves hagyományokat őrzi. Gazdagon hímzett, élénk színű blúzokat, gyöngyökkel díszített fejdíszeket és finoman varrott vászoningeket láthatunk. A gyűjtemény nemcsak a helyi kézművesség értékét emeli ki, hanem betekintést ad abba is, hogyan őrizték meg az ábelovaiak a népviseletet egészen a 20. század második feléig.

A Varázslatos forrás – Čarovná studnička című projekt keretében megvalósult kiállítást a Művészeteket Támogató Alap közpénzből támogatta.

Gecse Attila felvételei

HE/Felvidék.ma