Új lehetőség: pedagógusigazolvány külhoni magyar pedagógusok részére

2025. június 30-án Magyarország Kormánya új rendeletet hozott, amely lehetőséget biztosít a külhoni magyar pedagógusoknak is a pedagógusigazolvány igénylésére. Az igazolvány kedvezményei mostantól a felvidéki pedagógusok számára is elérhetők.

Kik jogosultak? Szlovákiában élő, magukat magyar nemzetiségűnek valló, aktív pedagógus jogviszonnyal rendelkező (óvodai, alap- és középfokú oktatásban dolgozó) pedagógusok.

Az igazolvány igénylése ingyenes és kizárólag az aktív pedagógus jogviszony idejére érvényes

– olvasható a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének hivatalos közösségi oldalán.

A folyamat egyszerű. Az igényléshez 5 dokumentum benyújtása szükséges, amelyeket elektronikus úton kell eljuttatni a következő e-mail címre: pedig2025@gmail.com

A benyújtott dokumentumokat a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége dolgozza fel, és juttatja el az Oktatási Hivatalhoz.

További részletes információk az SZMPSZ hivatalos honlapján olvashatnak.

Felvidék.ma/SZMPSZ,Facebook