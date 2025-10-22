A november ismét a néptáncosoké Felsőszeliben

November 14–15-én immáron 12. alkalommal kerül megrendezésre a Felsőszeli Találkozó. A program keretein belül mutatja be a Mátyus Néptáncműhely legújabb gálaműsorát.

„Az együttes 5 csoportjából 4 színpadra lép. 100 táncos fog megmutatkozni a felsőszeli kultúrház színpadán 2025. november 14–15-én, mindkét nap este 18 órától” – mondta Molnár Beáta, a Mátyus Néptáncműhely együttesvezetője.

Domján Máté Sándor, a táncműhely szakmai vezetője elmondta, hogy idén magasra tették a mércét a szakmai felkészülés során:

„Idén nyáron felnőtt csoportunk Törökországban képviselte Szlovákiát és a felvidéki magyarságot a CIOFF nemzetközi néptánc fesztiválján.

Nagy megtiszteltetés ez számunkra, egyúttal az utánpótlás csoportok számára kiemelkedő motiváció is. Személyes megítélésem szerint minden csoport rengeteg fejlődött, érdemes megnézni őket.

Lóci Dávid, az együttes férfi tánckarának tagja is nagyon várja már a XII. Felsőszeli Találkozót: „A Mátyus gáláját és a Felsőszeli Találkozót azért várom, mert ilyenkor a falu lakossága egy emberként mozdul és szórakozza végig a hétvégét!”

Sajtóközlemény/Felvidék.ma