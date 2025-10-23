A gasztronómián túl a segítségnyújtás is fontos számukra

A McDonald´s étteremlánc harminc évvel ezelőtt kezdte meg működését Szlovákiában, első éttermét Besztercebányán nyitotta meg 1995.október 13-án. Anélkül, hogy népszerűsítenénk az étkezés ezen formáját, mára nyilvánvalóvá vált az étteremlánc közkedveltsége országszerte. Eddig 49 étterem szolgálta a kicsiket és nagyokat egész Szlovákiában, és most a 30. évforduló alkalmából nyitják meg 50. éttermüket.

A 30. évfordulót ünnepelve Yuliya Badritdinova, Anton Novotný és Richard Boháč az étteremlánc vezetői sajtótájékoztatójukon elmondták, hogy az elmúlt évek során 678 millió euróval járultak hozzá az ország gazdaságához, 67 ezer embernek adtak munkát, főleg fiataloknak, és a három évtized alatt 183 millió adag sült krumplit, 118 millió sajtburgert, 44 millió adag fagylaltot és 38 millió Big Macburgert készítettek vendégeiknek.

Különösen figyelemreméltó, hogy a gasztronómián kívül jótékonységi célokat is igyekeztek szolgálni. Bevételeik jelentős részét fordítják segítségnyújtásra, különféle projektek támogatására. A Ronald McDonald House Charities (RMHC) alapítványukon keresztül 2003 óta segítik a szlovák egészségügyet. Szlovákia-szerte 11 kórházban 26 projekt keretében 1,1 millió eurós költséggel hozzájárultak a kórházak gyermekosztályainak felújításához, olyan helyiségek kialakításához, ahol a szülők együtt tölthetik napjaikat a kórházi kezelésre szoruló gyermekeikkel.

Több mint 25 éve szervezik a McDonald´s Cup futball turnét alapiskolás csapatok részére, amelybe eddig 250 000 gyerek kapcsolódott be az ország különböző szegleteiből. Erre a rendezvényre eddig 4,5 millió eurót fordítottak.

Terveik között szerepel a segítségnyújtás folytatása továbbra is, a közeljövőben Besztercebányán megnyitják azt a családias jellegű egészégügyi szálláshelyet, ahol a kórházban kezelt kis páciensek szülei komfortos körülmények között együtt lakhatnak beteg gyermekeikkel. Továbbá a 30. évfordulóval összefüggésben stílusosan 30 000 euróval támogatnak 10 civil szervezetet azokban a térségekben, ahol éttermeik vannak, ahol fogyasztóik és alkalmazottaik élnek.

Meg kell jegyezni azt is, hogy éttermeikben nagyon körültekintően ügyelnek a környezetvédelemre, a higiéniai előírások betartása elsődleges a dolgozók számára, ahogy a fenntarthatósági követelmények biztosítása is. Mára lecserélték a műanyag poharakat, evőeszközöket, amellyel évente 70 tonna műanyaggal csökkentették a hulladék mennyiségét. Energiamegtakarítás céljából szabályozzák a világítást, a fűtést és a hűtést.

A hulladék osztályozása, szétválogatása ma már az alkalmazottak és a vendégek számára is természetes. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a felszolgált ételeik mindössze egy százaléka kerül a hulladékba. A KANTAR közvéleménykutató intézet szerint 2024-ben a szlovák lakosság 55 százaléka rendszeresen étkezett az étteremlánc valamelyik éttermében, 21 millió vendéget szolgáltak ki, két millióval többet, mint az előző évben.

Benyák Mária/Felvidék.ma