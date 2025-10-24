Az EB szerint a TikTok és a Meta megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti átláthatósági kötelezettségeit

Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a TikTok és a Meta megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti azon átláthatósági kötelezettségét, hogy megfelelő hozzáférést biztosítson a kutatók számára a nyilvános adatokhoz – közölte a brüsszeli testület pénteken.

Az uniós bizottság közleménye szerint a Meta – mind az Instagram, mind a Facebook esetében – megsértette azon kötelezettségét, hogy egyszerű mechanizmusokat biztosítson a felhasználók számára a jogellenes tartalmak bejelentésére, valamint hogy lehetővé tegye számukra a tartalommoderálási döntések hatékony megtámadását.

Az előzetes vizsgálatok azt mutatják, hogy a Facebook, az Instagram és a TikTok nehézkes eljárásokat és eszközöket vezetett be a kutatók számára a nyilvános adatokhoz való hozzáférés kérelmezéséhez. Ez gyakran részleges vagy megbízhatatlan adatokhoz vezet, ami korlátozza például annak megismerését, hogy a felhasználók, beleértve a kiskorúakat is, ki vannak-e téve illegális vagy káros tartalmaknak.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály értelmében alapvető átláthatósági kötelezettség, hogy a kutatók hozzáférjenek a platformok adataihoz, mivel ez nyilvános ellenőrzést biztosít a platformok fizikai és mentális egészségünkre gyakorolt lehetséges hatásairól – emlékezettek.

Ami a Metát illeti, az Európai Bizottság szerint sem a Facebook, sem az Instagram nem biztosít felhasználóbarát és könnyen hozzáférhető „értesítési és cselekvési” mechanizmust a felhasználók számára az illegális tartalmak, például a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok és a terrorista tartalmak bejelentésére.

A Meta jogellenes tartalmak megjelölésére és eltávolítására szolgáló mechanizmusai ezért hatástalanok lehetnek. Az online platformok nem részesülnek felelősség alóli mentességben, ha nem jártak el gyorsan azt követően, hogy tudomást szereztek arról, hogy szolgáltatásaikon jogellenes tartalom található – hívták fel a figyelmet.

A jogszabály azt is lehetővé teszi az uniós felhasználók számára, hogy megtámadják a tartalommoderálási döntéseket, amikor a platformok eltávolítják tartalmukat vagy felfüggesztik fiókjukat.

A vizsgálat szerint sem a Facebook, sem az Instagram vonatkozó fellebbezési mechanizmusai nem teszik lehetővé a felhasználók számára, hogy magyarázatokkal vagy bizonyítékokkal támasszák alá fellebbezésüket. Ez megnehezíti, hogy az érintettek részletesebben kifejtsék, miért nem értenek egyet a Meta tartalom-moderálási döntésével, ami korlátozza a fellebbezési mechanizmus hatékonyságát – írták.

Az előzetes megállapítások nem befolyásolják a vizsgálat eredményét. A Facebooknak, az Instagramnak és a TikToknak most lehetősége van arra, hogy intézkedéseket hozzanak a jogsértések orvoslására.

Amennyiben az Európai Bizottság álláspontja végül megerősítést nyer, a brüsszeli testület meg nem felelési határozatot hozhat, amely a szolgáltató teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 6 százalékáig terjedő bírságot vonhat maga után. Az uniós bizottság időszakos kényszerítő bírságot is kiszabhat, hogy a platformot megfelelésre kényszerítse.

MTI/Felvidék.ma