Felszólították az államfőt, hogy vétózza meg a hazárdjátékokról szóló törvény módosítását

Az ellenzéki Slovensko mozgalom felszólította Peter Pellegrini államfőt, hogy vétózza meg a hazárdjátékokról szóló törvény módosítását, melyet csütörtökön este (október 23.) fogadott el a parlament. Ezt Michal Šipoš frakcióvezető jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján. Ugyanilyen felhívással fordult az államfőhöz a Progresívne Slovensko (PS) is.

„Bízom benne, hogy Peter Pellegrini képes belenézni a tükörbe és még emlékszik, mit ígért a kampányban az embereknek. Ha van benne egy csipetnyi tisztesség, akkor nem írja alá ezt a törvényt, amit Rudolf Huliak idegenforgalmi és sportminiszter erővel nyomott át a parlamentben, a Smer, a Hlas és az SNS támogatásával. Ha aláírja, őt fogja terhelni a felelősség a tönkretett családokért és azokért a csődbe ment emberekért, akik játékautomatákba dobálják a pénzt” – jelentette ki a képviselő.

Szerinte Rudolf Huliak és a kormánykoalíció ezzel a törvénnyel „kikövezte az utat” a hazárdjátékoknak és az üzemeltető cégeknek, amelyek mások szerencsétlenségén nyerészkednek. Šipoš úgy véli, elsősorban az utolsó pozsonyi kaszinó megmentése a törvénymódosítás célja, melynek október végén jár le a működési engedélye. Korábban a főváros lakossága több petícióban követelte a játéktermek bezárását.

„Figyelni fogjuk, mit tesz Peter Pellegrini. Ugyanis a játéktermeket szorítja az idő, október 30-án lejár az összes fővárosi játékterem működési engedélye. Huliaknak és a hazárdjátéklobbinak az az érdeke, hogy Pellegrini minél gyorsabban aláírja a törvényt” – tette hozzá a képviselő.

„A törvénymódosítás nagy üzlet a kaszinólobbinak, és szerencsétlenség a családoknak. Ezért felszólítjuk Peter Pellegrinit, hogy ne írja alá” – közölte állásfoglalásában Michal Šimečka, a PS elnöke.

Emlékeztetett, hogy ezt a törvényt pártállásuktól függetlenül helytelenítik az emberek. „Pellegrini azt állítja, mindenki államfője. Akkor nem szabad megfeledkeznie arról a sok százezer aláírásról, amit a játéktermek bezárása érdekében gyűjtöttek össze különféle városokban és falvakban is. Rudolf Huliak pedig most a képükbe vigyorog ezeknek az embereknek. Mivel a kormánykoalíciónak nincs 76 szavazata ennek a törvénynek az újbóli elfogadására, minden az államfőn múlik” – tette hozzá Šimečka.

„A törvény kézbesítése után az államfő a jövő héten áttanulmányozza annak végső változatát és az alkotmány által megszabott határidőn belül döntést hoz” – reagált a TASR hírügynökségnek Patrícia Medveď Macíková elnöki szóvivő.

A parlament csütörtökön fogadta el a hazárdjátékokról szóló törvény módosítását. A javaslatot gyorsított eljárásban tárgyalták, végül a jelenlevő 78 képviselőből 71 támogatta. A Tipos nemzeti szerencsejáték-társaság az idegenforgalmi és sportminisztériumhoz tartozik. Az indoklás szerint a törvény célja, hogy emelkedjenek a költségvetési bevételek. Emellett a minisztérium hatékonyabb működtetést ígér, és a Tipos átveszi más szerencsejáték-üzemeltetők engedélyét.

TASR/Felvidék.ma