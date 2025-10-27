Home Kitekintő XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt
Kitekintő

XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: MTI/Vatikáni Média)

XIV. Leó pápa hétfőn fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt, aki ezt követően Pietro Parolin bíborossal, a római Szentszék államtitkárával, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkárával is találkozott.

A Szentszék közleménye szerint a szívélyes légkörben folytatott megbeszélések során a felek hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, és a katolikus egyháznak a magyar közösség társadalmi fejlődésének és jólétének előmozdítása iránti elkötelezettségét;

különös tekintettel a család szerepére, a fiatalok oktatására és jövőjére, illetve a legkiszolgáltatottabb keresztény közösségek védelmének fontosságára.

A találkozón bőséges teret kaptak az aktuális nemzetközi kérdések is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a közel-keleti helyzetre – tették hozzá.

Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfői Facebook-bejegyzésében.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Andrej Babiš tájékoztatta az államfőt a kormányalakítási tárgyalások...

Őrtüzek jelezték a közösség autonómiaigényét Székelyföld autonómiájának napján

Jó hír, hogy Donald Tusk írja a magyarországi...

Nacsa Lőrinc: az összefogás nemzetünk legnagyobb erőforrása

Találkozó az Európa Tanács Kisebbségvédelmi Bizottságával – magyar...

Franciaország további Aster légvédelmi rakétákat szállít Ukrajnának

Orosz elnöki különmegbízott utazott az Egyesült Államokba

„A budapesti békecsúcs nem került le a napirendről”

„Szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt”

„Magyarország nem akar háborúba menni, és nem is...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma