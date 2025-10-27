Egy hős lelkű főpap előtt tisztelegtek – a komáromi Lipovniczky-emlékünnepség képeken

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hős lelkű papjára, Lipovniczky Istvánra emlékeztek vasárnap, október 26-án Komáromban, halálának 140. évfordulója alkalmából. A kivételes életút előtt a Szent András-bazilikában ünnepi szentmisén hajtottak fejet, amelyet az egykori nagyváradi főpásztor utóda, dr. Böcskei László nagyváradi megyéspüspök celebrált oltártestvéreivel.

Az emlékezés méltó folytatásaként a komáromi római katolikus temetőben, az 1848-as emlékmű mellett került sor Lipovniczky István emléktáblájának ünnepélyes leleplezésére és felszentelésére, amelyet ugyancsak Böcskei püspök áldott meg.

Az esemény – mely méltón idézte fel a szabadság és a hit bátor szolgájának örökségét, aki papként és hazafiként egyaránt maradandót alkotott – részletes beszámolója ITT olvasható.

Bartalos Nikolas és Pál Bernadett felvételei

BN/Felvidék.ma