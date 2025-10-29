Boldog békeidők Ipolyságon

A fenti címmel nyílt kiállítás az ipolysági Simonyi Lajos Galériában. Tóth György magángyűjtőnek a városhoz kapcsolódó értékes relikviáit vonultatja fel a tárlat.

Mint Pálinkás Tibor, a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria vezetője a megnyitón kifejtette, a magángyűjtőnek nem ez az első tárlata a galériában, s ez a mostani egyben az őszi szezon nyitánya is. Jelezte, ebben a hónapban emlékezünk meg Ipolyság Magyarországhoz való, 1938. október 11-én történt visszacsatolásáról. A most megnyitott tárlat részben ehhez is kapcsolódik.

Pálinkás Tibor köszöntőjében felvezette a kiegyezéstől az első világháborúig tartó békeidő fontosabb mozzanatait.

„Fél évszázadon keresztül béke volt. Ez az építkezés és a fejlődés időszaka volt Ipolyságon is. Ekkor alakult ki a polgári réteg Magyarországon, s a polgári fejlődés hamarosan városunkban is megindul”

– folytatta a történelmi időszak ismertetését.

Ebben az időszakban emelték Ipolyság történelmi belvárosának ma is látható épületeit. Az emeletes hivatali épületek, iskolák, intézmények többszintes székhelyei is ekkor készültek el. Ahogy a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola gimnáziumának épülete és az impozáns megyeháza, a mai városháza egyik szárnya is ekkor épült. A korszak jelentős fejlődése tehát kihatott napjainkra is.

Ezt a felvázolt időszakot eleveníti fel az ipolysági magángyűjtő féltett relikviáit felvonultató tárlat. Korabeli fotográfiák, dokumentumok, emléktárgyak, kitűzők, szobrok idézik meg a kor hangulatát.

A dokumentumok között találunk Sajó Sándorhoz, a Pongrácz családhoz, avagy a környék falvaiban élő nemesekhez kötődő iratokat. A fotókon a város kulturális és közéletének jeles személyiségei láthatók.

Több portrén köszön vissza Ferenc József császár és Erzsébet császárné portréja. Festmények és grafikák mellett emléktárgyakon, kelyheken is látható képmásuk.

Tóth György elmondta, minden szabad percében a múlt emlékeit és értékeit kutatja. „A jövőnk szempontjából a múlt eseményeiből, hibáiból és erényeiből tanulhatunk a legtöbbet” – szögezte le a magángyűjtő.

A kiállítással kapcsolatban megjegyezte, a város fejlődését és polgárainak hétköznapjait mutatja be.

Az itt kiállított tárgyak, dokumentumok mind egy-egy történetet mesélnek. Múltidézés mellett az értékek megőrzését is szolgálja a kiállítás – hangzott el a megnyitón.

Tóth György már több évtizede gyűjti a történelmi relikviákat. Főleg a kiegyezés és az első bécsi döntés közti időszakból származnak az értékes dokumentumai és tárgyai. Tavaly októberben az 1938-as visszacsatolás évfordulójához igazítva szervezték meg a gyűjteményének bemutatását a galéria falai között. Erről ITT írtunk.

Festmények, fotográfiák, képeslapok, plakátok és írott dokumentumok sokaságát szerezte be az évtizedek alatt. A gyűjtemény legtöbb darabja kötődik Ipolysághoz. Sokszor az interneten böngészve aukciókon jut hozzá értékes emlékekhez.

Érdemes ellátogatni a városháza oldalsó szárnyában lévő galériába. A látogató számos értékes információt szerezhet a kiállítási anyag megtekintésével, a dokumentumok olvasásával. Az iskolai csoportoknak rendhagyó történelemóra keretei között is érdemes felkeresni a kiállítást.

Pásztor Péter/Felvidék.ma