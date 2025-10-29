Home Múltidéző Boldog békeidők Ipolyságon
Múltidéző

Boldog békeidők Ipolyságon

Pásztor Péter
Pálinkás Tibor és Tóth György (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A fenti címmel nyílt kiállítás az ipolysági Simonyi Lajos Galériában. Tóth György magángyűjtőnek a városhoz kapcsolódó értékes relikviáit vonultatja fel a tárlat.

Mint Pálinkás Tibor, a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria vezetője a megnyitón kifejtette, a magángyűjtőnek nem ez az első tárlata a galériában, s ez a mostani egyben az őszi szezon nyitánya is. Jelezte, ebben a hónapban emlékezünk meg Ipolyság Magyarországhoz való, 1938. október 11-én történt visszacsatolásáról. A most megnyitott tárlat részben ehhez is kapcsolódik.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pálinkás Tibor köszöntőjében felvezette a kiegyezéstől az első világháborúig tartó békeidő fontosabb mozzanatait.

„Fél évszázadon keresztül béke volt. Ez az építkezés és a fejlődés időszaka volt Ipolyságon is. Ekkor alakult ki a polgári réteg Magyarországon, s a polgári fejlődés hamarosan városunkban is megindul”

– folytatta a történelmi időszak ismertetését.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ebben az időszakban emelték Ipolyság történelmi belvárosának ma is látható épületeit. Az emeletes hivatali épületek, iskolák, intézmények többszintes székhelyei is ekkor készültek el. Ahogy a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola gimnáziumának épülete és az impozáns megyeháza, a mai városháza egyik szárnya is ekkor épült. A korszak jelentős fejlődése tehát kihatott napjainkra is.

Ezt a felvázolt időszakot eleveníti fel az ipolysági magángyűjtő féltett relikviáit felvonultató tárlat. Korabeli fotográfiák, dokumentumok, emléktárgyak, kitűzők, szobrok idézik meg a kor hangulatát.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A dokumentumok között találunk Sajó Sándorhoz, a Pongrácz családhoz, avagy a környék falvaiban élő nemesekhez kötődő iratokat. A fotókon a város kulturális és közéletének jeles személyiségei láthatók.

Több portrén köszön vissza Ferenc József császár és Erzsébet császárné portréja. Festmények és grafikák mellett emléktárgyakon, kelyheken is látható képmásuk.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Tóth György elmondta, minden szabad percében a múlt emlékeit és értékeit kutatja. „A jövőnk szempontjából a múlt eseményeiből, hibáiból és erényeiből tanulhatunk a legtöbbet” – szögezte le a magángyűjtő.

A kiállítással kapcsolatban megjegyezte, a város fejlődését és polgárainak hétköznapjait mutatja be.

Az itt kiállított tárgyak, dokumentumok mind egy-egy történetet mesélnek. Múltidézés mellett az értékek megőrzését is szolgálja a kiállítás – hangzott el a megnyitón.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Tóth György már több évtizede gyűjti a történelmi relikviákat. Főleg a kiegyezés és az első bécsi döntés közti időszakból származnak az értékes dokumentumai és tárgyai. Tavaly októberben az 1938-as visszacsatolás évfordulójához igazítva szervezték meg a gyűjteményének bemutatását a galéria falai között. Erről ITT írtunk.

Festmények, fotográfiák, képeslapok, plakátok és írott dokumentumok sokaságát szerezte be az évtizedek alatt. A gyűjtemény legtöbb darabja kötődik Ipolysághoz. Sokszor az interneten böngészve aukciókon jut hozzá értékes emlékekhez.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Érdemes ellátogatni a városháza oldalsó szárnyában lévő galériába. A látogató számos értékes információt szerezhet a kiállítási anyag megtekintésével, a dokumentumok olvasásával. Az iskolai csoportoknak rendhagyó történelemóra keretei között is érdemes felkeresni a kiállítást.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Az első szlovákiai magyar hírportál
