Tartsuk be a tűzbiztonsági előírásokat a temetőben is!

Fotó: Pixabay

Megnőtt a tűzveszély a temetőkben – figyelmeztet a tűzoltó- és mentőszolgálat (HaZZ) a közösségi hálón. Arra intenek mindenkit, hogy legyenek körültekintőek mindenszentekkor és halottak napján.

Kérik az embereket, hogy tartsák be az alapvető tűzbiztonsági előírásokat.

„Legyünk óvatosak a gyertyagyújtáskor, ne dobjuk az égő gyufát a földre, ne tegyük túl közel egymáshoz a műanyag mécseseket, és helyezzük azokat biztonságos távolságra a gyúlékony anyagoktól, például a koszorúktól, csokroktól, szalagoktól” – kéri a tűzoltóság.

A gyerekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni gyufa, mécses közelében – figyelmeztetnek.

TASR/Felvidék.ma

